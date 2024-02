Paola e Chiara a Sanremo 2024: età, sorelle, Primafestival, mariti, Instagram

Paola e Chiara sono due sorelle nate a Milano rispettivamente nel 1974 e nel 1973. Sin da piccole, sono state appassionate di musica e hanno avuto il loro primo approccio nel mondo dello spettacolo. Paola ha anche studiato recitazione e ha recitato come attrice durante il suo periodo solista. Entrambe hanno fatto parte di diversi gruppi musicali locali, tra cui Elefunky.

Le due sorelle sono state notate da Claudio Cecchetto, membro degli 883, e sono diventate coriste del gruppo negli anni ’90. Hanno poi partecipato alla sezione Giovani del Festival di Sanremo nel 1996 con il brano “In viaggio”. Grazie a questa partecipazione, hanno avuto l’opportunità di partecipare alla categoria Nuove Proposte del Festival di Sanremo successivo. Hanno vinto con il brano “Amici come prima”, che ha segnato l’inizio del loro successo con il primo album “Ci chiamavano bambine”. Successivamente, hanno partecipato al Festivalbar e a Un disco per l’estate con il brano “Bella”.

Negli anni ’90 e 2000, Paola e Chiara hanno anche condotto diversi programmi musicali. Hanno poi ottenuto un secondo grande successo con brani più “sexy” e provocanti, in particolare con l’album “Television”. Alla fine degli anni 2000, le due sorelle hanno iniziato a intraprendere progetti solisti e nel 2013 si sono separate come duo.

Negli ultimi anni, però, Paola e Chiara si sono riunite e hanno partecipato al Festival di Sanremo 2023. Lo stesso anno hanno pubblicato una nuova raccolta intitolata “Per sempre” che includeva un inedito. Questa volta, per Sanremo 2024, le due artiste non parteciperanno come concorrenti, ma come conduttrici del Primafestival.

Oltre alla loro carriera musicale, Paola e Chiara hanno avuto vite private molto diverse. Paola è sposata con Paolo Santambrogio, un fotografo talentuoso, mentre Chiara è legata da tempo a Meir Cohen, un ex rabbino ebraico.

Le due sorelle sono molto attive anche sui social media, in particolare su Instagram, dove condividono foto e aggiornamenti sulla loro vita e sulla loro carriera. I fan possono seguirle su Instagram per rimanere aggiornati sulle loro ultime novità.

In conclusione, Paola e Chiara sono due artiste di successo che hanno avuto una carriera musicale di grande rilievo negli anni ’90 e 2000. Dopo un periodo di separazione, si sono riunite e hanno partecipato al Festival di Sanremo 2023. Ora, per Sanremo 2024, le due sorelle saranno conduttrici del Primafestival. Oltre alla loro carriera musicale, hanno anche vite private molto diverse e sono molto attive sui social media. I fan possono seguirle su Instagram per rimanere aggiornati sulle loro ultime notizie.

