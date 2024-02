Paola e Chiara, vita privata: mariti, figli, separazione

Le sorelle Paola e Chiara, dopo dieci anni di separazione artistica, hanno deciso di tornare a formare un duo e hanno ottenuto un grande successo. Nel corso degli anni, le due sorelle hanno intrapreso strade artistiche diverse, ma da circa un anno hanno deciso di tornare insieme, prendendo parte anche al Festival di Sanremo nella scorsa edizione. Il loro brano “Furore” ha ottenuto un ottimo riscontro dalla platea sanremese, suscitando così un nuovo interesse sulla vita privata delle due cantanti e sul motivo della loro separazione artistica così prolungata.

Paola e Chiara Iezzi, nate a Milano rispettivamente 49 e 50 anni fa, sono state due delle principali rappresentanti del duo che si è formato nel 1996. Inizialmente, le due sorelle hanno iniziato a comporre musica localmente, per poi approdare al grande pubblico con la loro partecipazione a Sanremo nella sezione Giovani. Il successo è arrivato con il brano “Amici come Prima”, che ha certificato il loro talento e ha segnato l’inizio di una lunga carriera di successi.

Dopo un periodo di grande successo come duo, Paola e Chiara hanno deciso di intraprendere strade artistiche diverse. Paola è rimasta nell’ambito musicale, dedicandosi anche alla carriera di DJ e produttrice. Chiara, invece, ha sperimentato anche l’attività di attrice, ottenendo un certo successo. Nonostante la loro separazione artistica, le due sorelle non hanno mai avuto crisi tra di loro e la loro separazione è stata una scelta naturale, dopo anni di intensa collaborazione.

Chiara ha avuto una lunga relazione con Meir Cohen, ex rabbino di fede ebraica ortodossa. Non si sa molto sulla loro relazione, ma si sa che i due si sono sposati segretamente a Cipro, in una cerimonia intima. Tuttavia, sembra che la coppia non sia più insieme, anche se Chiara considera ancora Cohen una persona importante nella sua vita. Sul suo account Instagram, la cantante ed attrice non fa molti riferimenti al loro rapporto. È interessante notare che Chiara si è convertita all’ebraismo ortodosso per poter sposare Cohen.

La sorella Paola, invece, è fidanzata da molti anni con il fotografo Paolo Santambrogio. Non si sono ancora sposati, ma sembra che il matrimonio non sia così lontano per loro. Paola e Chiara non hanno figli, ma sembrano essere molto felici nella loro vita personale e professionale.

In conclusione, Paola e Chiara sono tornate a formare un duo dopo dieci anni di separazione artistica. Le due sorelle hanno ottenuto un grande successo nel corso degli anni e sono state considerate tra le principali rappresentanti della musica italiana. La loro vita privata è stata oggetto di interesse, soprattutto per quanto riguarda le loro relazioni sentimentali. Chiara ha avuto una lunga relazione con Meir Cohen, mentre Paola è fidanzata con il fotografo Paolo Santambrogio. Nonostante il successo e la fama, le due sorelle sembrano essere molto riservate sulla loro vita privata e preferiscono concentrarsi sulla loro carriera musicale.

