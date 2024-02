YouTube: ecco le novità che riguardano i feedback

Recentemente sono emerse notizie riguardanti un’interessante novità che riguarda l’app Android di YouTube. Diversi utenti hanno iniziato a vedere una scheda nella sezione home con un messaggio che recita “Voglia di qualcosa di nuovo?” e che suggerisce di creare un feed video basato sul colore.

Questa nuova funzionalità sembra essere ancora in fase di test e al momento non è stata implementata in Italia. Tuttavia, YouTube è una delle piattaforme di streaming multimediale più innovative e nel corso degli anni ha introdotto numerose novità. Quest’ultima aggiunta è solo un altro esempio di come l’app continui a sperimentare nuove funzionalità.

Attualmente, sembra che questa nuova modalità sia disponibile solo sull’app Android di YouTube. Consente di categorizzare i contenuti suggeriti nel feed in base al colore predominante. Le immagini che sono state diffuse mostrano la possibilità di suddividere i contenuti in tre categorie principali: rosso, blu e verde. Questo significa che sarà possibile applicare filtri corrispondenti ai tre colori primari per organizzare i video nel feed dell’app.

La cosa interessante è che i contenuti verranno suddivisi in base alla tonalità principale presente nel video. Questa tonalità dipende sia dal contenuto del video che dalla classificazione del canale. Di conseguenza, potrebbero essere raggruppati video con lo stesso argomento provenienti da canali diversi all’interno dello stesso filtro di colore.

Le tre tonalità principali includono anche le relative sfumature, in modo da poter coprire praticamente tutti i contenuti video presenti su YouTube. Questo approccio ricorda i colori dinamici del Material You, soprattutto per quanto riguarda la suddivisione in base al colore principale.

È importante sottolineare che si tratta ancora di un test e non sappiamo quali utenti stiano partecipando a questa fase di prova. Sarà interessante vedere se questa funzionalità avrà successo e se Google deciderà di implementarla per tutti gli utenti in futuro.

In conclusione, YouTube sta sperimentando una nuova funzionalità che consente agli utenti di organizzare i contenuti nel feed in base al colore predominante. Questa novità potrebbe portare miglioramenti significativi per gli utenti, ma al momento è ancora in fase di test. Resta da vedere se diventerà una funzionalità permanente e se sarà disponibile per tutti gli utenti di YouTube.

