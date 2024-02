Novità di Threads che prende “spunto” da Instagram: ecco quale

Threads è un nuovo social che ha preso ispirazione da Instagram e sta diventando sempre più popolare tra gli utenti. Questa piattaforma desidera creare un luogo di incontro e conversazione tra persone, come una chat tra amici. Tuttavia, molti utenti hanno notato la mancanza di una funzione di messaggistica diretta su Threads, simile a quella presente su Instagram. È stato riferito che questa nuova funzione potrebbe essere integrata da Instagram, fornendo agli utenti di Threads un canale privato per scambiarsi messaggi.

Negli ultimi anni, la società è stata influenzata da diverse rivoluzioni digitali, che hanno cambiato radicalmente il modo in cui viviamo. Uno dei maggiori cambiamenti è stato determinato dai social network, che sono diventati una parte fondamentale della nostra vita quotidiana. Passiamo sempre più tempo su queste piattaforme rispetto al mondo reale, e i progressi e gli aggiornamenti sono continui.

Threads è il nuovo arrivato nel mondo dei social, ed è stato creato come un'estensione di Instagram. La sua funzione principale è quella di consentire alle persone di comunicare con più individui contemporaneamente. Tuttavia, negli ultimi tempi, Threads sembra aver preso "in prestito" una funzione da Instagram. Infatti, è stata segnalata la mancanza di una funzione di messaggistica diretta su Threads, come quella presente su Instagram.

Threads sta guadagnando sempre più popolarità tra gli utenti, diventando un luogo di incontro virtuale dove le persone possono scambiare opinioni e fare quattro chiacchiere come se fossero tra amici. Alcuni hanno paragonato Threads a X, l’ex Twitter, ma la piattaforma si sta impegnando per differenziarsi e offrire un’esperienza unica agli utenti. L’integrazione della messaggistica privata di Instagram su Threads potrebbe essere un passo importante in questa direzione.

Secondo alcune indiscrezioni, l’annuncio dei 130 milioni di utenti attivi mensili di Threads durante l’ultima riunione trimestrale di Meta, la società dietro a Instagram e Threads, ha sottolineato l’importanza di questa nuova funzione. Gli utenti desiderano avere un luogo privato dove scambiarsi messaggi sulla piattaforma, oltre alla possibilità di partecipare a conversazioni pubbliche. L’integrazione della messaggistica privata di Instagram su Threads potrebbe soddisfare questa esigenza e rendere la piattaforma ancora più attraente per gli utenti.

Secondo alcune indiscrezioni, l'integrazione della messaggistica privata di Instagram su Threads potrebbe essere in arrivo, fornendo agli utenti un canale privato per scambiarsi messaggi. Questo aggiornamento potrebbe rendere Threads ancora più attraente per gli utenti e aumentare ulteriormente la sua popolarità.

