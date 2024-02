Polestar Phone, successo o flop? Ecco le ultime notizie

Pare che Polestar, il noto marchio automobilistico specializzato nella produzione di vetture elettriche, stia valutando l’idea di entrare nel mercato degli smartphone. La notizia ha fatto il giro del web negli ultimi mesi, e sembra che ci siano state delle conferme ufficiali grazie alle prime immagini trapelate online.

Polestar è un brand conosciuto principalmente per la sua partnership con Volvo e per l’integrazione del sistema Android Automotive nelle sue auto. Tuttavia, non è il primo marchio automobilistico a decidere di avventurarsi nel settore degli smartphone, e probabilmente non sarà nemmeno il ultimo. Sembra che il mondo mobile continui ad esercitare un certo fascino anche sulle aziende esterne ad esso.

La possibile entrata di Polestar nel mercato degli smartphone potrebbe rafforzare ancora di più la sua collaborazione con Android e Google. Questa mossa potrebbe portare a una maggiore integrazione tra i dispositivi mobile e le auto elettriche del marchio.

Negli ultimi giorni sono emersi ulteriori dettagli sul cosiddetto “Polestar Phone”. Le informazioni trapelate sembrano confermare le voci emerse alla fine dello scorso anno riguardanti una partnership tra Polestar e Meizu per lo sviluppo di uno smartphone di alto livello.

Le immagini pubblicate online mostrano che il presunto Polestar Phone è stato avvistato nel database di Google Play, nella sezione dedicata ai dispositivi Meizu. Questo conferma quanto si era detto alcuni mesi fa riguardo alla collaborazione tra le due aziende. Non sorprende questa alleanza, considerando che entrambe sono di proprietà di Geely, una gigantesca holding cinese che controlla anche Volvo, Proton e Lotus.

Le immagini trapelate mostrano anche un primo teaser condiviso da Polestar del suo nuovo telefono. Si può notare che il dispositivo avrà una struttura in metallo piatta, con una tripla fotocamera sul retro. Ogni sensore sarà dotato di un anello di protezione autonomo dagli altri. Il sensore principale avrà una lunghezza focale di 23 mm e un’apertura di f/1.9. Saranno presenti anche un teleobiettivo con lunghezza focale di 70 mm e un obiettivo ultragrandangolare con apertura di f/2.4.

Considerando queste caratteristiche, è evidente che si tratta di un dispositivo di fascia alta. Si presume che sarà alimentato da un processore Qualcomm Snapdragon 8, ma al momento non sono ancora disponibili dettagli precisi sul suo lancio. Tuttavia, sembra probabile che il Polestar Phone farà il suo debutto sul mercato cinese.

In conclusione, sembra che Polestar stia seriamente considerando l’idea di entrare nel mercato degli smartphone. Questa mossa potrebbe portare a una maggiore integrazione tra i dispositivi mobile e le automobili elettriche del marchio. Le immagini trapelate mostrano un telefono di fascia alta con una tripla fotocamera e una struttura in metallo piatta. Nonostante non siano ancora disponibili dettagli precisi sul suo lancio, sembra che il Polestar Phone debutterà inizialmente sul mercato cinese.

Continua a leggere su Mondo Cellulare: Polestar Phone, successo o flop? Ecco le ultime notizie