Anticipazioni settimanali La Promessa: dal 12 al 16 Febbraio

La Promessa, la soap opera di Canale 5, sta per tornare con emozionanti puntate dal 12 al 16 febbraio 2024. La serie continua a coinvolgere il pubblico con le intricate vicende e l’amore complicato tra Jana e Manuel, offrendo nuovi colpi di scena e destini intrecciati. Gli spettatori non possono perdere l’appuntamento con questa storia coinvolgente che li farà emozionare davanti alla televisione.

La puntata del 12 febbraio vedrà Salvador esausto dalle continue pressioni di Maria, che è più determinata che mai a sposarlo. Nel suo stato di frustrazione, Salvador sfoga la sua irritazione su Lope, incolpandolo di averlo coinvolto in situazioni spiacevoli. L’amico aveva organizzato una sorpresa per la cameriera, facendole trovare un anello di fidanzamento nel carillon e facendole credere che fosse stato Salvador a organizzare tutto.

Nella puntata del 13 febbraio, la conversazione tra Lope e Salvador continua. Salvador incoraggia l’amico a rivelare a Maria quali siano i suoi veri sentimenti. Nel frattempo, Mauro e Salvador cercheranno di persuadere Lope a sincerarsi con la domestica riguardo ai suoi sentimenti.

La puntata del 14 febbraio sarà dedicata a una decisione importante presa da Jana. La giovane è decisa ad affrontare seriamente Manuel e a discutere apertamente del loro rapporto. Tuttavia, Manuel mostra un completo disinteresse per la situazione e dichiara che considera la loro “storia d’amore” un capitolo chiuso. Successivamente, Jimena cerca Manuel per avere una conversazione con lui e confessargli di essere stanca di fingere.

L’episodio centrale della puntata del 15 febbraio sarà incentrato su Lorenzo. L’uomo continua la sua indagine per scoprire l’identità di chi lo ha colto in atteggiamenti intimi con Elisa al fine di metterlo a tacere. Lorenzo sta concentrando le sue indagini tra i membri del personale domestico, ma tutti negano di averlo visto. È sincera la loro testimonianza o c’è qualcuno tra di loro che sta mentendo?

La puntata del 16 febbraio si concentrerà sulla sincerità di Maria. La ragazza si apre con Teresa, confidandole di non essere più sicura di provare lo stesso amore per Salvador di un tempo. Teresa le suggerisce di affrontare il problema con il fidanzato il prima possibile, perché è essenziale mettere le cose in chiaro. Nel frattempo, Beatriz continua a fare domande e a stringere amicizia con gli abitanti de La Promessa, suscitando il timore di Martina.

In conclusione, le puntate de La Promessa dal 12 al 16 febbraio 2024 promettono di essere ricche di emozioni e colpi di scena. I personaggi principali si troveranno di fronte a decisioni importanti e dovranno affrontare i loro sentimenti. Non resta che seguire con attenzione questa avvincente storia e scoprire come si evolveranno gli intrecci tra i protagonisti.

Continua a leggere su Notizie Oggi 24: Anticipazioni settimanali La Promessa: dal 12 al 16 Febbraio Notizie Oggi 24