Cosa vedere a Trento: tra arte e natura

Le cose da vedere a Trento sono molte e varie: la città trentina raccoglie in sé bellezze architettoniche, tesori artistici e panorami naturali mozzafiato. In questo articolo ti raccontiamo alcuni dei luoghi più famosi di Trento e dei suoi dintorni: musei, laghi, piazze da visitare ed esplorare.

Ma prima: dove dormire a Trento

Se stai cercando cose da vedere a Trento, probabilmente hai bisogno anche di qualche consiglio sul pernottamento. Se preferisci dormire in città, puoi optare per un’accogliente struttura bed&breakfast oppure scegliere un albergo a 4 o 5 stelle. Un’opzione economica per restare a Trento senza spendere troppi soldi sono gli ostelli. Per esempio, l’Ostello di Trento dispone di camere confortevoli a due passi dal centro storico e a prezzi accessibili; la struttura offre più opzioni in base alle diverse necessità, dalla camera singola a quella pensata per le famiglie.

Se per te non è un problema soggiornare fuori città, potresti dare un’occhiata ad agriturismi o baite nelle campagne circostanti, soluzioni molto interessanti per chi ama la natura.

Storia e cultura

Trento è un centro pulsante di arte e cultura. Nel comune puoi trovare numerosi edifici storici, oltre che musei e gallerie. In particolare, ti consigliamo di visitare:

Piazza Duomo

Il cuore della città è Piazza Duomo. Come suggerito dal nome, la piazza ospita la Cattedrale di San Vigilio, conosciuta come il Duomo di Trento, celebre per aver occupato un posto centrale nella storia della religione cattolica, in quanto sede del Concilio di Trento dal 1545 al 1563. In Piazza Duomo sono presenti anche il Palazzo Pretorio e la Torre Civica di Trento.

Il Castello del Buonconsiglio

Un vero gioiello di rilevanza storica è il Castello del Buonconsiglio, un tempo residenza dei Principi Vescovi di Trento. È possibile visitare il castello e restare affascinati da decorazioni e dipinti secolari, come il celebre ciclo di affreschi dei Mesi, di periodo tardo gotico, presente nella Torre dell’Aquila. Inoltre, il castello ospita importanti collezioni d’arte e mostre temporanee.

MUSE – Museo delle Scienze

Tra i musei più importanti di Trento spicca il MUSE, il museo delle scienze incentrato su temi come la natura, la montagna e l’ecosistema alpino. È rivolto soprattutto ai bambini ma adatto a tutte le età. Il MUSE si distingue anche per l’edificio, progettato su sei piani dal rinomato architetto Renzo Piano. Esternamente, la struttura richiama il profilo delle montagne trentine.

Galleria Civica di Trento

Un altro museo da visitare è la Galleria Civica di Trento, che ospita opere moderne e contemporanee e si focalizza in particolar modo su artisti italiani e locali. Propone inoltre mostre e iniziative.

Paesaggi naturali

La città di Trento e la zona circostante sono veri scrigni di paesaggi naturali incantevoli, luoghi dove passare del tempo all’aria aperta e godere di bellissime viste. Tra le varie possibilità, ecco alcune idee:

Lago di Toblino

Il Lago di Toblino è un’oasi di tranquillità e calma, situata a circa 15 km dalla città; circondato dalle montagne, incanta con il suo panorama. Il sito è reso particolarmente romantico dalla presenza di un Castello che si erge sulle rive.

Monte Bondone

Alto più di 2000 metri, il Monte Bondone è presente nei dintorni della città ed è conosciuto come l’Alpe di Trento. Qui puoi dedicarti a numerose attività, dallo sci fino ai percorsi sui sentieri escursionistici. È presente anche il Giardino Botanico Alpino Viote: un luogo dove entrare in contatto con una straordinaria varietà di flora alpina e dove godersi una vista panoramica di grande effetto.

L’Orrido di Ponte Alto

In qualche minuto di macchina si raggiunge da Trento l’Orrido di Ponte Alto, un canyon creato dall’erosione del torrente Fersina e caratterizzato da gole profonde e cascate. È possibile percorrere sentieri e passerelle per esplorare la zona: visitare l’Orrido di Ponte Alto è un’ottima idea se si desidera provare un’esperienza avventurosa e al contempo ammirare un bel panorama.

Mercatini di Natale

È d’obbligo dedicare una piccola parentesi ai Mercatini di Natale di Trento. Più o meno da metà novembre a inizio gennaio, la città ospita bancherelle di cibo locale, oggetti d’artigianato, vin brulè e tanto altro. In questo periodo l’atmosfera di Trento acquista ancora più fascino e magia.

Tra arte e natura, storia e panorami, Trento è una città che incanta chiunque la visiti. È capace di regalare un’esperienza indimenticabile a ogni tipo di viaggiatore, che si tratti di scoprire montagne e laghi, di esplorare i suoi musei… o, semplicemente, di perdersi nel centro storico, incontro di vie strette, viali pedonali e piazze incantevoli.