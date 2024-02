É sempre mezzogiorno | Ricetta mezzelune di carne con contorno arlecchino di Fabio Potenzano – MediaTurkey

Il cuoco siciliano Fabio Potenzano ci propone una ricetta perfetta per il periodo di Carnevale: le mezzelune di carne con contorno arlecchino. Questo piatto è perfetto per celebrare il Carnevale, un momento di esagerazioni e golosità.

Gli ingredienti necessari per la preparazione delle mezzelune di carne sono: 500 g di macinato misto, 50 g di formaggio grattugiato, 1 uovo, 4 fette di prosciutto cotto, 8 fette di provola affumicata, 8 foglie di salvia, 200 g di spinaci, burro, olio di semi, sale e pepe, e spinacini freschi. Per la panatura, serviranno: 150 g di farina 00, 3 uova, e 250 g di pangrattato. Per la salsa: 150 g di yogurt bianco, 150 g di yogurt greco, erba cipollina e scorza di 1 limone. Per il contorno: 150 g di carote, 100 g di piselli, 150 g di barbabietola rossa, 100 g di patate, 1 porro, 1 cucchiaio di miele, 100 ml di aceto di mele, 1 spicchio d’aglio, timo e 50 g di burro.

Per preparare le mezzelune di carne, iniziamo lavorando le carni macinate con sale, pepe, formaggio grattugiato ed un uovo, in modo da ottenere l’impasto del polpettone. Nel frattempo, in una padella, ripassiamo gli spinaci già lessati e strizzati con una noce di burro. Dividiamo l’impasto del polpettone in 4 parti uguali e posizioniamo ognuna su un quadrato di carta forno con un filo d’olio. Con le mani, schiacciamo ogni panetto formando un disco e aggiungiamo su ognuno di essi il prosciutto cotto affettato, la provola a fette e gli spinaci ripassati. Richiudiamo la carne sul ripieno, creando una forma a mezzaluna e schiacciando bene i bordi. Lasciamo riposare le mezzelune in frigorifero per almeno 1 ora.

Successivamente, passiamo le mezzelune nella farina, nelle uova sbattute e infine nel pangrattato. Friggiamo le mezzelune in olio caldo fino a quando diventano dorate.

Per preparare la salsa, mescoliamo gli yogurt bianco e greco con erba cipollina tritata e scorza grattugiata di limone.

Per il contorno arlecchino, scaldiamo il burro in padella insieme al timo. Rosoliamo le verdure tagliate a dadini e cotte al vapore (piselli, carote, porri, patate). Condiamo le verdure rosolate con aceto e miele e lasciamo sfumare per qualche istante. Tagliamo a dadini la barbabietola rossa già cotta, condiamola con un po’ di aceto e mettiamola in una ciotola a parte. Disponiamo le verdure in padella su un piatto o un vassoio insieme alla barbabietola. Sopra di esse, mettiamo le mezzelune di carne e affianchiamo la salsa.

La ricetta delle mezzelune di carne con contorno arlecchino di Fabio Potenzano è un’idea gustosa e originale per rendere ancora più speciale il pranzo di Carnevale. Questo piatto ricco e saporito è perfetto per celebrare il Carnevale in modo goloso. Se volete vedere il video della ricetta, potete visitare il sito RaiPlay.

