É sempre mezzogiorno | Ricetta arancini dolci di Carnevale di Fulvio Marino – MediaTurkey

Il Carnevale è una festa tradizionale italiana che viene celebrata in tutto il paese con dolci tipici e allegria. Ogni regione ha le sue specialità culinarie e oggi vogliamo presentarvi gli arancini dolci di Carnevale, una delizia marchigiana proposta dal famoso panettiere piemontese Fulvio Marino.

Per preparare gli arancini dolci di Carnevale avremo bisogno dei seguenti ingredienti: 500 g di farina 0, 125 g di uova, 150 ml di acqua, 60 g di zucchero, 10 g di sale, 10 g di lievito di birra, 100 g di burro, vaniglia e 1,5 g di cannella in polvere. Per il ripieno, saranno necessari 120 g di zucchero e la scorza di due arance.

Il procedimento per realizzare gli arancini dolci di Carnevale è abbastanza semplice. Iniziamo mescolando la farina, le uova sbattute, parte dell’acqua e il lievito di birra sbriciolato in una ciotola o nella planetaria. Lavoriamo l’impasto per alcuni minuti finché non otteniamo un composto omogeneo. Aggiungiamo lo zucchero, il sale, la cannella in polvere e l’acqua rimasta, continuando a lavorare finché l’impasto diventa liscio. Aggiungiamo il burro morbido a pezzetti e la vaniglia, lavorando fino a far assorbire tutti gli ingredienti. Copriamo l’impasto e lasciamo lievitare per 4 ore a temperatura ambiente.

Una volta che l’impasto è lievitato, lo stendiamo con il mattarello ad uno spessore di circa mezzo centimetro, dandogli la forma di un rettangolo. Spalmiamo sopra un velo di marmellata di arance o albicocche e spolveriamo con abbondante zucchero semolato e scorza grattugiata di arance. Arrotoliamo l’impasto sul ripieno, partendo dal lato lungo, in modo da ottenere un salsicciotto. Tagliamo il salsicciotto a fette spesse circa 3 cm, ottenendo delle girelle. Disponiamo le girelle su una teglia foderata con carta forno, le copriamo e le lasciamo riposare per 40 minuti.

Nel frattempo, riscaldiamo abbondante olio a circa 170°. Tuffiamo le girelle nell’olio caldo e le lasciamo friggere fino a doratura. Scoliamo le girelle su carta assorbente e, quando sono ancora calde, le passiamo nello zucchero semolato. Se preferiamo, possiamo anche cuocere gli arancini dolci di Carnevale in forno.

Gli arancini dolci di Carnevale di Fulvio Marino sono una vera delizia da gustare durante questa festa piena di allegria. Potete trovare il video della ricetta di “É sempre mezzogiorno” su RaiPlay e provare a realizzare questa prelibatezza direttamente a casa vostra. Buon Carnevale a tutti!

In conclusione, il Carnevale è una festa tradizionale italiana che viene festeggiata in tutto il paese con dolci tipici e un’atmosfera di allegria. Gli arancini dolci di Carnevale sono una specialità marchigiana proposta da Fulvio Marino, un famoso panettiere piemontese. La ricetta prevede l’utilizzo di ingredienti comuni come farina, uova, acqua, zucchero, sale, lievito di birra, burro, vaniglia e cannella. Il procedimento per realizzare gli arancini dolci è abbastanza semplice e prevede la lavorazione dell’impasto, la stesura con il mattarello, l’aggiunta del ripieno e la formazione delle girelle. Successivamente, le girelle vengono fritte in olio caldo e passate nello zucchero semolato. Gli arancini dolci di Carnevale sono un dolce delizioso da gustare durante questa festa tradizionale.

Continua a leggere su MediaTurkey: É sempre mezzogiorno | Ricetta arancini dolci di Carnevale di Fulvio Marino – MediaTurkey