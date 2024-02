Oroscopo Paolo Fox domani 17 febbraio 2024 | Previsioni per tutti i segni zodiacali

Paolo Fox, un noto esperto mondiale di astrologia, ha recentemente stilato le nuove previsioni per domani, sabato 17 febbraio 2024. Vediamo insieme cosa ci riservano le stelle per questa giornata.

Cominciamo con l’Ariete. Secondo Fox, per voi amanti dell’Ariete, domani l’amore rappresenterà una vera e propria carica in più. Se avete avuto dei contrasti o tensioni con il partner, è il momento di mettere tutto a posto. Sul fronte lavorativo, potrebbe essere arrivato il momento di prendervi ciò che meritate. Siate pronti ad affrontare novità, cambiamenti e trasferimenti senza lasciarvi prendere dall’agitazione.

Passiamo al Toro. Secondo l’astrologo, domani i Toro potranno finalmente rivedere l’amore se sono single, o riaccendere la passione con il proprio partner se negli ultimi tempi era andata un po’ a mancare. Questo fine settimana sembra essere particolarmente propizio. Dal punto di vista lavorativo, la giornata sarà ottima e potrete ritrovare chiarezza e intesa con i colleghi.

Proseguiamo con i Gemelli. Per voi Gemelli, domani sarà una giornata un po’ altalenante dal punto di vista emotivo. Ci saranno momenti positivi alternati a momenti negativi, rendendovi un po’ giù di morale. Valutate bene le parole che usate, per evitare di dire qualcosa di troppo e poi pentirvene. Sul lavoro, potrebbero esserci tensioni e controversie con i colleghi, ma alla fine tutto si sistemerà e riuscirete a produrre qualcosa di positivo.

Passiamo al Cancro. Secondo Paolo Fox, i Cancro non avranno grandi soddisfazioni in campo sentimentale domani. Avrete degli sbalzi d’umore che si intensificheranno nel fine settimana. Fate attenzione a non dire cose di cui poi vi pentireste. Sul fronte lavorativo, le cose si ottimizzeranno, ma nel fine settimana potrebbero riemergere delle incertezze. Prendetevi un po’ di tempo per staccare la spina.

Proseguiamo con il Leone. Secondo l’astrologo, a partire da domani potrebbe esserci una certa tensione nell’aria che vi renderà nervosi. Questa tensione potrebbe derivare soprattutto dal partner, che potrebbe non appassionarvi più come prima. Cerca di parlare con lui/lei e chiarire la situazione. Sul lavoro, le cose potrebbero migliorare, ma imparate ad ascoltare anche gli altri.

Passiamo alla Vergine. Domani sarà una giornata davvero incoraggiante per voi Vergine. Qualunque cosa vogliate fare, questo è il momento giusto. Se siete single, potreste fare degli incontri piacevoli e riaccendere la fiamma dopo un periodo difficile. Sul lavoro, avrete voglia di cambiare aria.

Proseguiamo con la Bilancia. Per voi Bilancia, questo fine settimana, compreso domani, è il momento ideale per ricaricare le energie e rilassarvi. Ne avrete bisogno sia fisicamente che mentalmente, dopo un periodo stressante. Sul lavoro, è un momento di ripresa, anche se ci sono ancora alcune difficoltà da superare.

Passiamo allo Scorpione. A partire da domani, il cielo sarà favorevole per voi Scorpioni, e questa è una grande notizia. In amore, potrete vivere delle belle esperienze, specialmente se siete single da molto tempo. Sul lavoro, ci saranno grandi opportunità e i più fortunati potrebbero ricevere delle proposte interessanti.

Proseguiamo con il Sagittario. In amore, potrebbe aprirsi per voi domani una fase di recupero, dopo alcuni momenti difficili. Approfittate del fine settimana per parlare con il partner e mettere a posto alcune cose, anche a costo di alcuni piccoli compromessi. Sul lavoro, avete ritrovato la voglia di fare e dimostrare il vostro valore.

Passiamo al Capricorno. Domani, approfittate del cielo splendente per il vostro segno. Sul lavoro, state all’erta perché presto potrebbe arrivare un nuovo incarico e probabilmente anche un aumento di stipendio. Valorizzate il vostro merito e continuate a dare il massimo per portare avanti i vostri importanti progetti.

Proseguiamo con l’Acquario. Domani, approfittate del fine settimana per passare del tempo con il partner e gli amici di una vita. Sul lavoro, potreste sentirvi stanchi e affaticati, anche perché non tutti coloro che vi circondano vi considerano e vi supportano.

Terminiamo con i Pesci. Domani potreste vivere una giornata non molto fortunata dal punto di vista sentimentale, ma presto tutto cambierà. Sul lavoro, le cose procedono lentamente, specialmente per quanto riguarda i progetti da completare. Vorreste ottenere qualcosa di più.

