Le ricette del convento | Ricetta biscotti di Vicari – MediaTurkey

I biscotti di Vicari sono un dolce antico e tradizionale che ha radici nel monastero di San Martino delle scale, a Monreale, in Sicilia. La ricetta di questi biscotti è stata tramandata tra le mura del convento e oggi viene condivisa da Don Salvatore, cuoco e monaco, nel programma televisivo “Le ricette del convento” su Food Network.

Gli ingredienti necessari per preparare i biscotti di Vicari sono semplici e genuini: 1 kg di farina di Maiorca (oppure una comune farina 00), 300 g di zucchero, 5 uova, 400 g di strutto e 50 g di lievito per dolci. La preparazione di questi biscotti è un processo artigianale che richiede attenzione e cura.

Il procedimento per realizzare i biscotti di Vicari inizia con la miscelazione della farina di Maiorca e dello zucchero in una ciotola capiente. Successivamente si aggiunge lo strutto e le uova intere, mescolando con le mani fino a ottenere un impasto sabbioso. Il lievito per dolci viene aggiunto e si continua a lavorare l’impasto fino a renderlo omogeneo e compatto. A questo punto, si stende l’impasto con il mattarello ad uno spessore di circa 1 cm e si ritagliano le forme desiderate, che vengono poi disposte su una teglia rivestita con carta forno. I biscotti vengono infine cotti in forno caldo e statico a 180°C per circa 20 minuti, fino a quando risultano leggermente dorati.

I biscotti di Vicari sono un vero piacere per il palato e possono essere gustati in qualsiasi momento della giornata, magari accompagnati da una tazza di tè o caffè. Questa ricetta antica e genuina rappresenta un autentico tesoro culinario che permette di assaporare il gusto tradizionale dei dolci siciliani.

La preparazione artigianale dei biscotti di Vicari richiede tempo e dedizione, ma il risultato è un dolce squisito che porta con sé la storia e la tradizione del monastero di San Martino delle scale. Grazie alla condivisione di Don Salvatore nel programma televisivo “Le ricette del convento”, questa antica ricetta continua a vivere e ad essere apprezzata da chiunque voglia assaporare i sapori autentici della Sicilia.

In conclusione, preparare i biscotti di Vicari è un’esperienza che va oltre la semplice realizzazione di un dolce: è un viaggio nel tempo e nelle tradizioni culinarie siciliane, che porta con sé il gusto e l’aroma unici di questo antico dolce monastico. Buon appetito!

