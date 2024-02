Nell’ultima puntata di Uomini e Donne andata in onda il 21 febbraio 2024, l’attenzione è stata principalmente rivolta a Orfeo, il cavaliere settantenne che ha deciso di abbandonare il programma a seguito di una discussione accesa con Gianni Sperti. Questo evento ha suscitato l’interesse del pubblico, che è in attesa di scoprire come si evolveranno le dinamiche con le altre dame presenti nel contesto del programma.

Orfeo aveva inizialmente avviato una frequentazione con Barbara De Santi, ma la De Santi ha deciso di porre fine alla conoscenza a causa di alcuni aspetti del carattere di Orfeo che non le sono piaciuti. Successivamente, Orfeo ha avuto l’opportunità di conoscere altre dame, mostrando un particolare interesse nei confronti di Tina Cipollari. Tuttavia, la lite con Gianni Sperti sembra essere stata il punto di rottura che lo ha portato a lasciare il programma.

Nel frattempo, sul Trono Classico, Ida Platano è alla ricerca del suo principe azzurro e ha concentrato la sua attenzione su Sergio e Pierpaolo. In questa puntata, si recherà in ospedale per raggiungere Sergio, la cui zia è ricoverata, e avrà un appuntamento esterno con Pierpaolo, con il quale sembra esserci un crescente feeling.

Passando al Trono Over, Diego Tavani è al centro dello studio in questa puntata. Dopo essere tornato nel parterre con l’obiettivo di trovare la donna della sua vita, Diego ha scelto di uscire con Asmaa. Purtroppo, però, tra loro non è scattata quella scintilla tanto attesa.

In definitiva, l’episodio del 21 febbraio di Uomini e Donne ha visto momenti di svolta e nuove dinamiche emergere tra i partecipanti. L’uscita di scena di Orfeo e le vicende sentimentali di Ida, Sergio, Pierpaolo e Diego hanno tenuto alto l’interesse del pubblico, che è in attesa di scoprire come evolveranno le storie dei protagonisti nel prossimo episodio.

Continua a leggere su Notizie Oggi 24: Anticipazioni Uomini e Donne 21 Febbraio 2024: ecco cosa vi siete persi Notizie Oggi 24