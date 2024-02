Anticipazioni La Promessa 23 Febbraio 2024: tempo di confessioni

Nella prossima puntata de La Promessa, in onda domani venerdì 23 Febbraio, i telespettatori potranno assistere a momenti di profonda fragilità da parte dei personaggi principali. Teresa sarà testimone della vulnerabilità di Petra, la quale le confiderà le ragioni profonde del suo legame con Cruz, svelando un importante segreto del suo passato. Nel frattempo, Catalina si impegnerà a capire le intenzioni di Don Lorenzo, il quale a sua volta si aprirà con Elisa, spiegando che i suoi complimenti a Catalina erano motivati dalla volontà di mantenere un rapporto positivo con i marchesi.

Con Cruz rinchiuso in manicomio, Petra si trova nella difficile posizione di cameriera, sotto il comando di Pia. Nonostante la sua insoddisfazione per questa nuova situazione, Petra ha instaurato un legame speciale con Teresa, che le permetterà di confessarle le vere ragioni del suo legame con Cruz. Nel frattempo, Catalina è sconvolta dal comportamento di Don Lorenzo e sospetta che l’uomo stia architettando qualcosa di losco. Decisa a scoprire la verità, Catalina non permetterà che la situazione le sfugga di mano, e anche Don Alonso si impegnerà a sorvegliare attentamente il comportamento del cognato.

Dopo essere stato sorpreso in un bacio appassionato con Elisa, Don Lorenzo è preso dal panico e decide di passare all’attacco. Determinato a individuare la spia che ha assistito alla scena compromettente, Don Lorenzo cercherà in tutti i modi di mantenere il controllo su La Promessa e di evitare che il suo doppio gioco venga svelato. Rivelerà a Elisa di aver elogiato Catalina con l’intento di guadagnarsi il sostegno dei marchesi, cercando così di uscirne indenne dalle circostanze. Tuttavia, Catalina ha già intuito che qualcosa viene nascosto e potrebbe mettere in pericolo i piani di Don Lorenzo.

In conclusione, la prossima puntata de La Promessa promette momenti intensi e ricchi di colpi di scena. I personaggi dovranno confrontarsi con le proprie fragilità, i segreti verranno rivelati e le tensioni si acuiranno. I telespettatori non potranno perdere l’episodio di domani, che si preannuncia ricco di emozioni e colpi di scena.

