Nel forno di casa tua – MediaTurkey

Nella recente puntata di “Nel forno di casa tua” su Food Network, il celebre panettiere Fulvio Marino ha svelato al pubblico la sua esclusiva ricetta per preparare delle gustose donuts al forno. Con ingredienti comuni e istruzioni dettagliate, anche chi non è un esperto in cucina potrà provare a realizzare questo dolce irresistibile.

Per preparare le donuts al forno di Fulvio Marino, occorrono 500g di farina 0, 10g di lievito di birra fresco, 100g di zucchero, 200g di uova, 60g di latte, 30g di acqua, vaniglia, 18g di sale, 80g di burro, uovo per la doratura, glassa al cioccolato e zuccherini per la decorazione. Il procedimento inizia mescolando farina, uova e acqua in una ciotola, aggiungendo poi il lievito fresco sbriciolato e l’acqua rimasta. Successivamente si incorporano zucchero, latte, sale e vaniglia, impastando il tutto fino ad ottenere una consistenza omogenea. Il burro a pezzetti viene aggiunto e lavorato nell’impasto, che viene poi coperto e lasciato lievitare in frigorifero per 12 ore.

Dopo il riposo, si stende l’impasto freddo su un piano infarinato fino a ottenere uno spessore di mezzo centimetro. Si tagliano dei dischi di 10 cm di diametro e si praticano dei fori al centro con un tondino da circa 3 cm. Le ciambelle vengono poi posizionate su una teglia con carta forno, lasciate lievitare per 2 ore a temperatura ambiente e spennellate con l’uovo sbattuto. Infine, le donuts vengono cotte in forno preriscaldato a 180°C per 15 minuti, fino a che risultano ben dorate. Una volta raffreddate, possono essere immerse nella glassa al cioccolato fuso e decorate con zuccherini colorati.

Le donuts al forno di Fulvio Marino rappresentano un dolce facile da preparare ma dal risultato irresistibile, ideale per essere gustato in qualsiasi momento della giornata. Seguendo attentamente le indicazioni fornite e utilizzando ingredienti di qualità, sarà possibile regalarsi e ai propri cari un’esperienza gustativa unica e memorabile. Buon appetito!

