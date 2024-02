Lorena Bianchetti, chi è: età, vita privata, marito, carriera – MediaTurkey

Lorena Bianchetti è una rinomata e famosa conduttrice, autrice e giornalista nel vasto mondo della televisione italiana. Nata e cresciuta a Roma nel 1974, si è laureata in Lingue e letterature straniere con una tesi sulla Critica cinematografica. Ha iniziato a farsi strada nel mondo dello spettacolo interpretando fotoromanzi e partecipando a diverse campagne pubblicitarie.

La vita privata di Lorena Bianchetti è stata caratterizzata dal matrimonio con lo chef e imprenditore romano Bernando De Luca nel 2015. La cerimonia si è svolta in forma privata con pochi intimi nella chiesa di Santo Stefano degli Abissini a Roma. La coppia è stata benedetta con la nascita di Estelle nel 2019, e nonostante il desiderio del marito di avere un altro figlio, Lorena ha ammesso che una seconda gravidanza potrebbe non essere così semplice.

La carriera televisiva di Lorena ha avuto inizio nel 1991 come ballerina e cantante nel programma Piacere Raiuno. Nel corso degli anni ha assunto ruoli di presentatrice in programmi come Italia in bicicletta, Canale Viaggi e Speciale Rai International. Dal 1999 al 2005 ha condotto A sua immagine, un programma creato in collaborazione con la Conferenza Episcopale Italiana, diventando così un volto noto al pubblico italiano. Ha inoltre condotto eventi giubilari e intervistato personalità di spicco in diversi programmi televisivi.

Nel 2018, Lorena ha debuttato come scrittrice con il libro “Una guerriera disarmata”. Nel 2020 ha presentato il concerto di Ennio Morricone al Senato della Repubblica Italiana di fronte alla presidente del Senato Elisabetta Casellati. Nel 2023, ha presentato un’intervista esclusiva con Papa Francesco per il programma A sua immagine.

Cinzia Arienzo, nata a Napoli nel 1987, è una blogger italiana con uno stile distintivo e una creatività senza limiti. Laureata in Design e Comunicazione Visiva presso l’Accademia di Belle Arti di Napoli, ha trasformato il suo blog “CinziaCreazioni.it” in un luogo dove i sogni prendono vita. Inizialmente focalizzato sulla moda e sul design, il blog si è evoluto nel tempo includendo argomenti che spaziano dall’arte culinaria al lifestyle, dal viaggio alla bellezza.

Cinzia ha la capacità di trasformare momenti ordinari in ispirazioni straordinarie, guadagnando una base di fan affezionati desiderosi di scoprire il mondo attraverso i suoi occhi. Le sue collaborazioni con marchi di moda, design e lifestyle evidenziano il riconoscimento della sua influenza nel settore. La sua presenza sui social media e il suo stile fotografico distintivo attirano l’attenzione di aziende e lettori che apprezzano la sua autenticità e passione per la creatività.

Oltre ad essere una blogger, Cinzia Arienzo è una creatrice di tendenze che continua a ispirare attraverso le sue creazioni originali e il suo approccio innovativo alla vita quotidiana. La sua storia dimostra come passione, dedizione e creatività possano trasformare un blog in un’esperienza coinvolgente e affascinante per chiunque cerchi ispirazione e nuove prospettive.

