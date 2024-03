Anticipazioni La Promessa 5 Marzo 2024: qualcuno nasconde qualcosa…

Nella prossima puntata de La Promessa, in onda domani 5 Marzo 2024, Simona e Candela si immergeranno in un’avvincente indagine per svelare i misteri legati a Don Carlos. Don Lorenzo, intanto, cerca di scoprire informazioni su di lui ed Elisa, mentre le nostre cuoche preferite fanno una scoperta sconcertante riguardo al loro insegnante.

Le anticipazioni della puntata rivelano che Don Lorenzo sospetta di Curro e cerca di ottenere da lui informazioni su di lui ed Elisa. Nel frattempo, Simona e Candela scoprono che Don Carlos riceve denaro da una fonte misteriosa, alimentando la loro determinazione nel scoprire la verità dietro a questo enigma. Mentre le due cuoche si avventurano in un’indagine appassionante, ulteriori segreti e complicazioni verranno alla luce, creando una trama avvincente e ricca di colpi di scena.

La trama si complica ulteriormente quando Simona e Candela coinvolgono Pia nel loro piano di indagine. Convinte che Don Carlos nasconda qualcosa di più dietro i suoi misteriosi proventi, le tre donne si uniscono per scoprire la verità. Pia, con la sua autorità e conoscenza del luogo, potrebbe essere la chiave per ottenere informazioni cruciali su Don Carlos e i suoi loschi affari.

Nel frattempo, emerge un nuovo intreccio misterioso legato al passato di Simona e Don Carlos. La cuoca ha mantenuto un segreto riguardante una collaborazione passata con l’insegnante, e ora deve fare in modo che questo segreto non venga svelato, specialmente a Candela. La tensione cresce mentre la trama si dipana e i personaggi si trovano coinvolti in un intreccio di segreti e misteri.

Le anticipazioni della prossima puntata de La Promessa promettono di svelare nuovi dettagli sulla vita dei personaggi principali e di lasciare il pubblico con il fiato sospeso. Con intrighi, colpi di scena e rivelazioni inaspettate, la serie continua a tenere alta l’attenzione degli spettatori, promettendo una puntata ricca di emozioni e suspense. Non resta che sintonizzarsi per scoprire cosa riserverà il destino ai protagonisti di questa avvincente storia.

