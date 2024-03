Le melanzane portano un aumento di peso? Ecco cosa dicono i nutrizionisti

La melanzana è una verdura molto apprezzata in estate, caratterizzata da diversi colori a seconda della varietà. Conosciuta come regina della cucina estiva, la melanzana è versatile e utilizzata in numerose ricette tradizionali regionali. Tuttavia, c’è un interrogativo che spesso si pone: la melanzana può causare un aumento di peso?

Le melanzane sono ricche di betacarotene, minerali, vitamine, acido folico e antiossidanti. Hanno un basso contenuto calorico, con soli 18 calorie per 100 grammi di prodotto. Questo ortaggio può essere utilizzato in vari piatti, dai primi ai contorni, fino ai dolci, offrendo un’ampia gamma di benefici per la salute grazie alla presenza di acqua, sali minerali e vitamine.

La melanzana è ricca di vitamina C, antiossidanti come l’acido clorogenico e gli antociani, responsabili del colore della buccia. Questa verdura è particolarmente benefica per fegato, pancreas e intestino, aiutando la produzione e la rimozione della bile. Le proprietà positive della melanzana sono supportate da numerosi studi scientifici che ne sottolineano le qualità benefiche per l’organismo.

Tuttavia, bisogna fare attenzione al modo in cui si preparano le melanzane, in quanto la frittura può aumentarne il contenuto calorico e influire negativamente sulla salute cardiovascolare. Le melanzane fritte assorbono una quantità significativa di grassi, mentre una cottura più leggera consente di mantenere intatte le proprietà nutritive. È importante evitare di far assorbire troppo olio alle melanzane durante la frittura, in quanto questo le renderebbe ipercaloriche e difficili da digerire.

La solanina presente nella buccia della melanzana può renderla tossica se consumata in grandi quantità, causando sonnolenza, emolisi e irritazioni gastriche. Per questo motivo, è consigliabile rimuovere la buccia prima di consumare le melanzane. Questo aiuterà a evitare potenziali effetti negativi sulla salute e a godere appieno dei benefici di questo ortaggio versatile e gustoso.

