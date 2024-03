Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 8 Marzo 2024: finalmente un po’ di pace

Le anticipazioni della nuova puntata de Il Paradiso delle Signore, in onda domani 8 Marzo, promettono momenti di serenità e festa nella casa Puglisi. La famiglia Puglisi si riunisce finalmente e si prepara a celebrare l’8 marzo con una cena speciale, organizzata da Ciro per onorare le donne della sua vita. Nel frattempo, al Paradiso, il maestro Manzi terrà una lezione sulla dispersione scolastica femminile, su richiesta delle Veneri. Vittorio esprime perplessità sull’affare di Marcello con Hofer.

Ciro e Maria risolvono le loro questioni irrisolte grazie all’aiuto di Salvo, riportando la pace nella famiglia Puglisi. Si prevede una celebrazione dell’8 marzo con una cena speciale organizzata da Ciro per le donne della sua vita. Nel frattempo, al Paradiso, il maestro Manzi terrà una lezione sulla dispersione scolastica femminile, accontentando così le Veneri. Elvira si trova in difficoltà con la madre di Tullio, ma Salvo interviene per difenderla e incoraggiarla a far valere le sue ragioni.

Alfredo si impegna a migliorare le prestazioni di Clara nella sua prossima gara, montando un nuovo cambio sulla sua bici. La dedizione di Alfredo verso Clara e il ciclismo è evidente. Marcello si trova in una situazione critica, ignaro di essere coinvolto in una trappola orchestrata da Matteo sotto minaccia di ricatti da parte del Guarnieri. Vittorio non condivide l’entusiasmo di Marcello per l’accordo con Hofer, suscitando preoccupazione nel Commendatore.

