Acqua per fare il caffè: ecco qual è la migliore – MediaTurkey

Il caffè è una bevanda che per il 98% è composta da acqua, quindi è fondamentale considerare la qualità dell’acqua utilizzata per prepararlo. Il sapore del caffè dipende da diversi fattori, tra cui la miscela scelta. Ogni persona ha le proprie preferenze in termini di gusto, che può variare da dolce a corposo e forte, purché la qualità della miscela sia elevata. Tuttavia, per ottenere un ottimo caffè, è essenziale che i chicchi siano tostati, conservati e macinati con cura.

L’elemento chiave per esaltare la materia prima del caffè è proprio l’acqua. Esistono varie credenze riguardo all’utilizzo dell’acqua per preparare il caffè, come l’idea che l’aggiunta di acqua frizzante nel serbatoio della macchina possa rendere la bevanda più cremosa e densa. Tuttavia, questo non è vero, poiché le bollicine di anidride carbonica non influenzano la cremosità del caffè, ma possono depositare calcare nella macchina. Allo stesso modo, l’uso di acqua distillata non garantisce un miglior sapore al caffè, poiché la presenza di minerali è importante per conferire alla bevanda un gusto unico.

Tra le migliori acque da utilizzare per fare il caffè si trovano le acque minerali naturali in bottiglia, che devono essere genuine e leggere. Non è necessario optare per una marca specifica, poiché quelle disponibili nei supermercati sono più che adatte. È importante che l’acqua abbia una densità media e un residuo fisso moderato, in modo da garantire una lunga durata alla macchinetta e una tazzina dal sapore cremoso e fragrante. Anche se si dispone di un depuratore d’acqua, è consigliabile scegliere un’acqua in bottiglia per garantire la giusta composizione minerale.

È fondamentale ricordare che l’acqua è solo uno dei fattori che influenzano la qualità del caffè. Per migliorare ulteriormente il caffè preparato in casa, è importante conoscere le varie miscele disponibili sul mercato e imparare a identificare quelle di alta qualità. Inoltre, è essenziale prestare attenzione agli aromi e al gusto del caffè, non trascurando l’importanza dell’acqua nella preparazione della bevanda.

