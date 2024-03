Anticipazioni settimanali Il Paradiso delle Signore: dall’11 al 15 Marzo 2024

Le anticipazioni delle puntate settimanali de Il Paradiso delle Signore, che vanno dall’11 al 15 Marzo, promettono emozioni e colpi di scena per i telespettatori. Iniziamo con la puntata dell’11 Marzo, in cui Matteo si trova in una situazione complicata, costretto a tradire il fratellastro Marcello per onorare un impegno con Umberto. Nel frattempo, Maria riceve una proposta per un’intervista insieme al suo ex fidanzato Vito, mentre Elvira perde un oggetto prezioso.

Nella puntata del 12 Marzo, Marta e Adelaide si preparano per l’inaugurazione della casa-famiglia, ma Matilde è gelosa di Vittorio e Marta. Nel frattempo, Elvira è disperata per la perdita di un regalo importante e Vito rifiuta l’intervista con Maria.

Il 13 Marzo, Matilde è sempre più gelosa di Marta, mentre Marcello chiede aiuto a Landi per una situazione complicata. Salvo trova l’oggetto perso da Elvira e cerca di farle capire la tossicità della sua relazione con Tullio. Agata decide di fare un regalo a Roberto, convinta che incontri la donna di cui è innamorato.

Nella puntata del 14 Marzo, Maria è confusa dopo un bacio inaspettato da parte di Vito, mentre Matilde cerca di chiarire la sua relazione con Vittorio. Matteo torna da Francoforte con buone notizie, e Marcello decide di continuare l’affare con Hofer.

Infine, il 15 Marzo, Adelaide e Marta tornano a Milano per l’inaugurazione della casa-famiglia, ma Marcello evita un incontro con la Contessa. Rosa si integra bene al Paradiso, ma la situazione si complica quando confessa tutto alla madre. Durante l’inaugurazione al Circolo, Matilde è gelosa della complicità tra Vittorio e Marta.

Le anticipazioni promettono momenti intensi e sorprendenti per i personaggi de Il Paradiso delle Signore, tenendo i telespettatori con il fiato sospeso e ansiosi di scoprire cosa riserva il futuro per ognuno di loro.

