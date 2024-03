In cucina con Luca Pappagallo – MediaTurkey

Le recenti puntate della serie televisiva di Food Network intitolata “In cucina con Luca Pappagallo” hanno presentato una ricetta irresistibile e facile da preparare: le sfogliatine alle mele. Luca Pappagallo, un cuoco versatile e di talento, ha condiviso tutti i segreti per realizzare questo dolce delizioso con pochi passaggi.

Gli ingredienti necessari per creare le sfogliatine alle mele includono sfoglia rettangolare già pronta, mele, confettura di albicocche, zucchero, cannella e uovo sbattuto. La procedura è altrettanto semplice e accessibile a tutti.

Per iniziare, è importante rimuovere il torsolo dalle mele e affettarle molto sottilmente. Successivamente, si suddivide un foglio rettangolare di pasta sfoglia in 4 o 6 quadrati e si spennellano i bordi di ciascun quadrato con l’uovo sbattuto. Utilizzando un coltello, si incide i lati creando una cornice spessa circa 1-2 cm, mantenendola attaccata alla parte centrale in due punti opposti.

A questo punto, si piegano i due lati della cornice verso l’interno e si distribuisce un cucchiaino di confettura di albicocche sulla parte centrale di ogni quadrato di sfoglia. Si dispongono le fettine di mela sovrapposte e si cospargono di zucchero e cannella. Infine, si spennellano i bordi della sfoglia con altro uovo e si cospargono di zucchero.

Le sfogliatine alle mele vanno infornate a 210° in forno già caldo e statico per circa 10-15 minuti, fino a quando saranno dorate e fragranti. Questo dessert è ideale per essere gustato in qualsiasi momento della giornata, magari accompagnato da una pallina di gelato alla vaniglia o da una spolverata di zucchero a velo.

Questa ricetta semplice ma dall’effetto sorprendente, proposta da Luca Pappagallo, rappresenta un’ottima idea per stupire amici e familiari con un dolce fatto in casa e genuino. Non perdetevi le prossime puntate di “In cucina con Luca Pappagallo” per scoprire nuove ricette e consigli culinari da mettere in pratica nella vostra cucina.

