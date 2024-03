Spaccatura dei pomodori: assurdo, ecco perché avviene – MediaTurkey

La spaccatura dei pomodori è un problema comune che molti coltivatori si trovano ad affrontare durante il periodo di maturazione dei frutti. Le spaccature, caratterizzate da linee verticali sulla buccia esterna del pomodoro, non compromettono la qualità del frutto ma possono essere un punto di ingresso per malattie e parassiti. È importante capire le cause di questo problema e adottare i rimedi necessari per prevenirlo.

Una delle cause principali delle spaccature nei pomodori è l’eccesso di acqua, che può derivare da piogge intense durante la maturazione o da irrigazioni troppo frequenti e abbondanti. Questo squilibrio idrico può essere evitato con una corretta gestione del terreno e un’irrigazione moderata, evitando di eccedere con la quantità d’acqua somministrata. Inoltre, le spaccature possono essere causate da sbalzi di temperatura tra caldo e freddo, che possono essere ridotti coprendo i pomodori con una rete durante le ore più calde.

È importante scegliere varietà di pomodori adatte al clima e al terreno in cui vengono coltivati, in modo da minimizzare i rischi di spaccature. Inoltre, è consigliabile coltivare i pomodori in aiuole rialzate o in contenitori con adeguato drenaggio per evitare ristagni d’acqua che possono contribuire al problema delle spaccature. Assicurarsi di utilizzare un terreno ben drenato e di nutrire le piante con fertilizzanti organici può contribuire a prevenire questo disagio.

