Giusina in cucina | Ricetta pani votivi di San Giuseppe di Giusina Battaglia – MediaTurkey

Nella puntata odierna di Giusina in cucina, trasmessa su Food Network, la famosa chef Giusina Battaglia ha condiviso con il pubblico la sua ricetta speciale dei pani votivi di San Giuseppe. Questa ricetta tradizionale siciliana viene preparata in occasione della festa di San Giuseppe, che cade il 19 marzo. Giusina ha guidato gli spettatori passo dopo passo nella preparazione di questi deliziosi pani, perfetti da gustare in compagnia di familiari e amici.

Gli ingredienti necessari per realizzare i pani votivi di San Giuseppe di Giusina Battaglia includono acqua, lievito di birra fresco, miele, semola rimacinata di grano duro, farina 00, strutto, sale, semi di anice, semi di sesamo, uovo e acqua. Questi ingredienti si combinano per creare un impasto fragrante e saporito che sarà la base per i pani votivi.

Il procedimento per la preparazione dei pani votivi inizia con la scioglimento del lievito di birra fresco e del miele nell’acqua. Successivamente, si aggiunge la semola e si lavora l’impasto fino a ottenere una consistenza omogenea. Si incorporano il sale e lo strutto, continuando a lavorare l’impasto. Infine, si aggiungono i semi di anice e di sesamo, mescolando bene fino a distribuirli uniformemente. L’impasto viene lasciato lievitare fino al raddoppio del volume iniziale, dopodiché si creano le forme dei pani e si lasciano lievitare nuovamente. Prima di infornare, i pani vengono spennellati con un uovo sbattuto e un po’ d’acqua. Infine, vengono cotti in forno caldo a 220°C per circa 25 minuti.

Una volta pronti, i pani votivi di San Giuseppe di Giusina Battaglia sono pronti per essere gustati. Seguendo i consigli della chef, potrete preparare una ricetta che vi conquisterà con il suo autentico e genuino sapore. Per ulteriori ricette deliziose e per rimanere aggiornati sulle prossime puntate di Giusina in cucina, vi invitiamo a visitare il sito ufficiale di Giusina Battaglia, giusinaincucina.com. Buon appetito!

