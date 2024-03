Nel forno di casa tua – MediaTurkey

Durante l’ultima puntata di Nel forno di casa tua, trasmessa su Food Network, il famoso panettiere Fulvio Marino ha condiviso la sua ricetta speciale delle danesi, un dolce lievitato dal sapore irresistibile. Gli ingredienti necessari per preparare queste deliziose brioche includono farina 0, uova, acqua, latte, zucchero, sale, lievito di birra, burro e crema pasticcera. Il procedimento per realizzare le danesi è piuttosto semplice e richiede varie fasi. Si inizia mescolando gli ingredienti secchi con parte dei liquidi, aggiungendo poi zucchero e sale e incorporando il burro. L’impasto va poi lasciato lievitare in frigorifero per almeno 12 ore.

Il giorno successivo, l’impasto viene steso e arrotolato per creare delle girelle, che vengono poi riposate e riempite con la crema pasticcera prima di essere infornate. Dopo aver spennellato le danesi con l’uovo sbattuto, vengono cotte in forno statico a 180° per circa 15 minuti. Questi dolci sono un vero trionfo di gusti e aromi, perfetti per la colazione o la merenda. Grazie a Food Network e alla trasmissione Nel forno di casa tua, possiamo imparare a preparare queste prelibatezze direttamente nella nostra cucina. Se amate la panificazione, non perdetevi le prossime puntate per scoprire nuove ricette e segreti del mestiere.

Nel corso della puntata odierna di Nel forno di casa tua su Food Network, Fulvio Marino ha svelato la sua ricetta speciale delle danesi, un lievitato che conquista al primo morso. Gli ingredienti fondamentali per realizzare queste brioche sono la farina, le uova, l’acqua, il latte, lo zucchero, il sale, il lievito di birra, il burro e la crema pasticcera. Il procedimento per creare le danesi è abbastanza diretto e richiede pazienza e attenzione. Dopo aver mescolato gli ingredienti principali e lasciato lievitare l’impasto, si procede a stenderlo e a formare delle girelle che verranno poi farcite con la crema pasticcera.

Una volta pronte, le danesi vengono spennellate con l’uovo sbattuto e infornate a 180° per circa 15 minuti. Questi dolci sono un vero piacere per il palato e sono ideali per la colazione o la merenda. Grazie alla trasmissione Nel forno di casa tua su Food Network, possiamo apprendere i segreti di questa ricetta e metterli in pratica nella nostra cucina. Se siete appassionati di cucina e di panificazione, non potete perdervi le prossime puntate per scoprire nuove ricette e tecniche da Fulvio Marino.

Continua a leggere su MediaTurkey: Nel forno di casa tua – MediaTurkey