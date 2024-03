Dieta dell’acqua giapponese: ecco la guida completa – MediaTurkey

La dieta dell’acqua in Giappone è molto diffusa e sostenuta dalla Japan Medical Association. Si tratta di un approccio alimentare radicato nella tradizione, poiché sappiamo quanto sia importante per il benessere dell’organismo assumere una quantità sufficiente di acqua ogni giorno, almeno due litri. Tuttavia, secondo la pratica giapponese, è fondamentale bere molta acqua al mattino appena svegli, evitando che sia troppo fredda poiché potrebbe rallentare la digestione. Si consiglia di bere acqua a temperatura ambiente o addirittura calda per pulire adeguatamente l’intestino.

La dieta dell’acqua giapponese prevede di bere 4 o 5 bicchieri di acqua da 160 ml al risveglio, a stomaco vuoto e dopo essersi lavati i denti, prima di fare colazione. È importante attendere almeno 45 minuti prima di consumare il pasto successivo. Durante i pasti della giornata, è consigliato mangiare per soli 15 minuti e aspettare almeno 2 ore prima di assumere altri alimenti o bevande. Questa tecnica dovrebbe essere seguita per diversi giorni, con durate variabili a seconda delle condizioni specifiche, come il diabete (30 giorni), l’ipertensione (30 giorni), il cancro (180 giorni) o la costipazione (10 giorni). Nonostante i benefici ipotizzati, non esistono prove scientifiche a supporto di questa pratica.

L’acqua ha numerosi benefici per l’organismo, tra cui il miglioramento della funzionalità intestinale, l’accelerazione del metabolismo, il supporto ai reni, l’eliminazione delle tossine, il controllo delle calorie e la perdita di peso. Tuttavia, è importante non eccedere con il consumo di acqua, poiché assumere più di un litro in un’ora potrebbe mettere sotto pressione i reni. Inoltre, il limitare il tempo per i pasti potrebbe portare a una cattiva digestione, poiché si rischia di mangiare in fretta e masticare poco.

In conclusione, è consigliabile consultare un esperto prima di intraprendere qualsiasi dieta, specialmente se si tratta di pratiche estreme o non supportate da evidenze scientifiche. Ognuno dovrebbe adattare le proprie abitudini alimentari alla propria salute e condizione fisica, evitando di seguire diete fai-da-te trovate online. È importante prendersi cura del proprio benessere in modo responsabile e consapevole, evitando rischi per la salute.

