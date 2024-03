Le spiagge più belle del Messico: scopri subito quali sono

Stai cercando la spiaggia più bella del mondo dove trascorrere le tue prossime vacanze con la tua famiglia e i tuoi amici? Se hai già scelto come meta il Messico, ti starai chiedendo quali sono le spiagge più belle di questo Paese del Centro America.

Il Messico non è però famoso solo per le sue belle spiagge. Con secoli di storia, ricca cultura e monumenti imponenti, il Messico è un paese a tutto tondo dove puoi trovare cibo di fama mondiale, cultura, hotel di prima classe e resort per trascorrere il tuo tempo prezioso con amici o familiari.

Tornando a noi, in Messico ci sono spiagge cristalline. Ecco perché è diventato una delle destinazioni più turistiche del mondo.

Le spiagge più belle del Messico

Le spiagge messicane sono uniche per splendore e la loro natura è davvero sorprendente. Troverai sabbia colorata circondata da giungle lussureggianti, dirupi argillosi e antichi siti archeologici che abbelliscono il fondo del mare del Messico.

Se viaggi in Messico, potrai goderti le spiagge messicane più spettacolari. Vuoi conoscere quelle più belle del Messico per le tue vacanze? Continua a leggere di seguito.

Playa del Amor, Bassa California del Sud

Questa famosa distesa di sabbia dorata si trova su una piccola penisola a sud-est del centro di Cabo ed è facilmente raggiungibile con un taxi acqueo dal porto turistico. Anche se qui le onde sono molto dolci e la sabbia è cotta dal sole.

Tieni presente che dovresti nuotare solo su questo lato della penisola, poiché il lato opposto, spesso indicato come “Divorce Beach“, è noto per le sue onde agitate e la forte corrente sotterranea. Playa del Amor cambia di dimensioni durante tutto l’anno per via delle maree ed è stata ridotta considerevolmente in seguito all’uragano Odile, ma è la posizione e i contrasti che rendono questo luogo speciale.

Playa Sisal, Yucatán

Con il suo famoso mix di resort, vita notturna e siti storici, lo stato di Quintana Roo attira da tempo la maggior parte dei visitatori del Messico. Per i viaggiatori in cerca di qualcosa di più sobrio, tuttavia, il vicino stato dello Yucatán offre una valida alternativa.

Anche se meno visitato di Cancún o della Riviera Maya, lo Yucatán ha spiagge spettacolari con sabbia soffice e acque calme.

A solo un’ora di macchina a nord-ovest dalla capitale dello stato, Mérida, Playa Sisal ha sabbia bianchissima, acqua cristallina e un fascino tranquillo tutto suo: non aspettarti più di qualche palapas sulla spiaggia e pittoreschi ristoranti di pesce all’aperto.

Playa Delfines, Quintana Roo

La Playa Delfines di Cancún è visitata sia dalla gente del posto che dai visitatori per la sua ampia distesa di sabbia finissima, l’acqua blu elettrico e l’atmosfera relativamente tranquilla.

Questa località è anche molto famosa per il Paradise Blue Festival, evento di musica elettronica che si tiene ogni anno durante l’ultimo week end di Aprile.

È l’unica spiaggia nella zona degli hotel senza un grattacielo che incombe su di essa ed è anche uno dei rari spot per il surf lungo la costa caraibica del Messico.

L’atmosfera qui è semplicemente diversa: sembra davvero una spiaggia locale in uno dei luoghi più turistici del mondo. Se non soggiorni in un hotel fronte oceano a Cancun, Playa Delfines è il luogo in cui vorrai andare per goderti quelle iconiche acque blu e sabbie bianche.

Playa Mayto, Jalisco

Questo tratto appartato si trova a circa due ore di macchina a sud di Puerto Vallarta, sulla costa di Cabo Corrientes. Per raggiungere la spiaggia, i viaggiatori devono affrontare una strada polverosa che si dirama dalla strada federale 200 nella piccola città di El Tuito.

Una volta arrivato lì, troverai quasi sette miglia di sabbia relativamente incontaminata, una manciata di hotel e ristoranti a pochi passi dalla spiaggia e, soprattutto, uno dei più grandi campi di protezione delle tartarughe marine di Jalisco.

Playa Troncones, Guerrero

Playa Troncone è una località di basso profilo, solitamente occupata da surfisti che cercano di cavalcare alcune delle migliori onde al largo della costa meridionale del Pacifico.

Ma questa tranquilla cittadina ospita una delle migliori spiagge del Messico. I visitatori qui vengono ricompensati con un tratto di tre miglia di sabbia dorata incontaminata, onde color cobalto e quello stile di vita rilassato che li ha attratti in Messico.

Playa Balandra, Bassa California del Sud

A circa mezz’ora di macchina a nord di La Paz, si trova Playa Balandra. È semplicemente sbalorditiva e lontana dai sentieri turistici. Questa mezzaluna di sabbia da cartolina si affaccia su una baia mascherata da laguna, con acque calme e turchesi che lambiscono dolcemente le rive zuccherine.

Se vuoi esplorare la vita marina, questa è la destinazione che fa per te. Il Mare di Cortez è uno dei luoghi più magnifici per lo snorkeling al mondo e Playa Balandra è il luogo perfetto per incontrare da vicino alcune creature straordinarie.

Puerto Progreso, Yucatán

Mentre visiti la storica città di Mérida, dovresti prenderti un po’ di tempo per dirigerti a nord e visitare la cittadina balneare di Progreso. Qui, i passeggeri delle crociere sbarcano sul molo più lungo del mondo (ben 6,5 km) prima di esplorare i negozi, gli snack bar e i ristoranti che fiancheggiano il Malécon, il lungomare della città.

Togliti i sandali e gusta un po’ di ceviche fresco sotto uno dei palapas sulla spiaggia mentre ti godi la vista del Golfo del Messico, in compagnia di un buon tacos, argomento al quale abbiamo anche dedicato un articolo sul nostro blog, e magari uno o due fenicotteri rosa.