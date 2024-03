Arredare il giardino: un esercizio di stile da non sottovalutare

Avere uno spazio verde a disposizione è un gran fortuna, ma al contempo richiede tanto impegno e anche spirito organizzativo. Se si vuole davvero sfruttare a dovere il proprio giardino, è necessario prestare la massima attenzione alla fase di progettazione. È un’attività fondamentale per comprendere bene come suddividere lo spazio esterno in varie aree, ciascuna da destinare a uno scopo ben preciso.

Proviamo a dare uno sguardo a tutta una serie di suggerimenti che possono tornare decisamente utili in fase di progettazione, ma anche semplicemente in una fase ancora precedente, ovvero quando si deve decidere come organizzare il proprio spazio verde.

La pergola, l’elemento perfetto per godersi il giardino di giorno e di notte

Modificare completamente l’aspetto del proprio spazio verde è possibile. Sì, e a volte non serve nemmeno valutare chissà quali investimenti. Farlo diventare molto più in linea con le proprie esigenze e preferenze di relax, specialmente durante la stagione estiva, è possibile anche senza spendere un capitale e con pochi, ma mirati, aggiustamenti.

Ad esempio, inserire una pergola, anche in un giardino di ridotte dimensioni, è una delle soluzioni più efficaci. Un desiderio che può facilmente diventare realtà, soprattutto se ci si affida a professionisti del settore come quelli di Naturalegno. Oltre a competenza ed esperienza in questo settore, del personale specializzato è sicuramente in grado sempre e comunque di scegliere delle materie prime adeguate. Prestare attenzione ai materiali significa prediligere delle soluzioni che rispettano ed esaltano lo spazio verde che si ha a disposizione, sempre ovviamente in linea con quelle che sono le proprie preferenze e necessità, con un occhio di riguardo alla resistenza e funzionalità durante tutto l’anno.

Scegliere lo stile più adatto

È chiaro che quando si è in fase di progettazione e si sta pensando come potrebbe essere sistemato e riallestito il proprio spazio verde, è necessario individuare prima di tutto uno stile e poi orientarsi di conseguenza in ogni decisione successiva. Il primo aspetto da tenere in considerazione è quello relativo alle dimensioni dello spazio esterno.

Chi può contare su uno spazio verde particolarmente grande, un’ottima soluzione potrebbe essere quella di suddividerlo in varie aree relax. È proprio in queste zone che si possono inserire sedie sdraio, ma anche divanetti e lettini. Comfort e relax al primo posto, mentre in un’altra area si può pensare ad una zona più conviviale, in cui collocare un tavolo dedicato con le sedie. Un luogo dedicato per le chiacchierate con gli amici, ma anche per organizzare pranzi e cene.

La pavimentazione fa la differenza

In uno spazio verde è fondamentale anche avere delle superfici pavimentate: in questo modo, si evita di camminare e passeggiare direttamente sul prato, piuttosto che sul terreno. Così facendo, si possono creare molto facilmente anche dei veri e propri camminamenti che rendono decisamente più facile e pratico accedere a diverse zone del proprio spazio verde. Non solo, dal momento che delle zone pavimentate, oppure lastricate, rappresentano la base perfetta dove poter provvedere alla collocazione di arredi da esterno.

Quindi, una funzionalità fondamentale del giardino non è solo quella estetica, ma è anche quella di divisione e organizzazione dei vari spazi. Un intervento del genere consente anche di effettuare l’attività di manutenzione ordinaria molto più facilmente e rapidamente. Per tutti quei giardini di dimensioni importanti, invece, si può anche pensare, tramite la pavimentazione, di realizzare dei vialetti. Pavimentare il giardino comporta numerosi vantaggi, tra cui prima di tutto quello di scongiurare il ristagno dell’acqua piovana. Come si può facilmente intuire, la progettazione della pavimentazione di un giardino richiede competenze ed esperienza, altrimenti il risultato finale non sarà mai in linea con quanto messo in preventivo in un primo momento.