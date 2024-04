É sempre mezzogiorno | Ricetta tramezzini di Francesca Marsetti – MediaTurkey

Francesca Marsetti ci propone una ricetta deliziosa e versatile: i tramezzini, perfetti per un pranzo leggero o una merenda gustosa. Gli ingredienti necessari sono comuni e facili da trovare: pane in cassetta, petto di pollo, pancetta affumicata, insalata, maionese, rosmarino, uovo sodo, tonno, formaggio spalmabile, code di gambero, carote, sedano, limone, yogurt magro, origano, carciofo, prosciutto cotto, burro fuso e rucola.

Per preparare i tramezzini, cominciamo cuocendo il petto di pollo e la pancetta affumicata sulla piastra. Dopo averli tagliati a pezzetti, li mescoliamo in una ciotola con insalata, maionese e rosmarino. Successivamente, prepariamo una crema con l’uovo sodo, la maionese e il tonno sgocciolato. A parte, tritiamo il carciofo cotto al vapore e lo mescoliamo con prosciutto cotto, burro fuso, formaggio spalmabile e rucola.

Per un’altra farcitura, puliamo e cuociamo i gamberoni, tagliandoli a pezzetti e unendoli alle carote e al sedano a julienne. Aggiungiamo maionese, yogurt magro, succo di limone e origano. Una volta pronte le diverse farciture, le distribuiamo sulle fette di pane in cassetta e le avvolgiamo con della pellicola trasparente. Lasciamo riposare in frigorifero per consentire ai sapori di fondersi.

Quando i tramezzini sono pronti, li tagliamo a triangoli e serviamo. Questi sandwich farciti sono ideali per una pausa pranzo veloce o una merenda appetitosa. Ricordate di gustarli freschi e di conservarli in frigorifero se avanzano. Buon appetito!

