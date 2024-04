L’articolo “É sempre mezzogiorno | Ricetta falia con broccoletti di Fulvio Marino” ci introduce alla preparazione di un piatto tradizionale e gustoso, la falia con broccoletti, proposta da Fulvio Marino come simbolo di una festa di paese a Piverno. Questo lievitato particolare è un vero piacere per il palato, e ora vedremo insieme come prepararlo.

Per realizzare questa prelibatezza avremo bisogno di alcuni ingredienti fondamentali: farina, lievito madre, acqua, olio extravergine d’oliva e sale. Il procedimento inizia con la preparazione dell’impasto, unendo la farina, il lievito madre rinfrescato e la maggior parte dell’acqua in una ciotola o nella planetaria. Aggiungiamo il sale e continuiamo a mescolare, incorporando gradualmente il resto dell’acqua. Aggiungiamo poi l’olio a filo, impastando con cura fino a farlo assorbire completamente. Copriamo l’impasto e lo lasciamo lievitare per 12 ore in frigorifero.

La falia con broccoletti proposta da Fulvio Marino è un piatto versatile che si presta a essere gustato in diverse occasioni. Grazie alle istruzioni dettagliate fornite, possiamo provare a preparare questo piatto seguendo i passaggi descritti. Per chi desidera una guida visiva, è possibile trovare il video della ricetta su RaiPlay, che mostra la preparazione passo dopo passo.

È importante sottolineare che le informazioni riportate nell’articolo sono tratte dalle trasmissioni televisive e che il sito non è l’ufficiale, ma ha lo scopo di condividere ricette interessanti. Si invita inoltre a non copiare il contenuto dell’articolo per evitare il plagio. Concludiamo augurando un buon appetito a chiunque decida di cimentarsi nella preparazione di questa deliziosa falia con broccoletti di Fulvio Marino.

Continua a leggere su MediaTurkey: É sempre mezzogiorno | Ricetta falia con broccoletti di Fulvio Marino – MediaTurkey