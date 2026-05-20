Il nuovo canone RAI 2026: quanto pagherà ogni famiglia e come gestire il pagamento

Nel 2026 il canone RAI continuerà a essere uno degli obblighi fiscali più discussi dalle famiglie italiane, con un importo che interessa milioni di contribuenti. Il governo ha confermato che il canone rimarrà una voce fondamentale nelle spese annuali di ogni nucleo familiare, introducendo alcune novità sulle modalità di pagamento e sulle possibili esenzioni. Sapere quanto si dovrà pagare e come evitare errori nella gestione del pagamento è diventato indispensabile per non incorrere in sanzioni o dimenticanze.

Qual è l’importo del canone RAI nel 2026?

Per il 2026, l’importo del canone RAI dovrebbe mantenersi stabile rispetto agli anni precedenti, in attesa di conferme definitive dalla Legge di Bilancio. Attualmente il costo annuo è fissato a 90 euro, suddiviso in dieci rate mensili da 9 euro ciascuna, di solito addebitate direttamente nella bolletta elettrica. Non sono previsti aumenti sostanziali, ma eventuali modifiche saranno comunicate dal Ministero dell’Economia entro la fine del 2025.

Quindi, se possiedi un televisore o qualsiasi altro dispositivo abilitato alla ricezione delle trasmissioni televisive, dovrai mettere in conto una spesa di circa 90 euro all’anno anche nel 2026. La suddivisione in rate ti permette di gestire meglio il pagamento, diluendolo nel corso dell’anno senza doverlo saldare in un’unica soluzione.

Come si effettua il pagamento del canone RAI?

Il pagamento del canone RAI resta principalmente legato alla bolletta dell’energia elettrica. Questo significa che, se sei intestatario di un contratto di fornitura elettrica per uso domestico residenziale, troverai l’addebito suddiviso nelle bollette mensili o bimestrali. È una modalità introdotta per semplificare la riscossione e ridurre l’evasione fiscale.

Se invece non hai intestato un contratto di fornitura elettrica, puoi effettuare il pagamento tramite modello F24, compilando la sezione specifica dedicata al canone. Questa opzione è riservata a chi, ad esempio, possiede una seconda casa senza utenza elettrica o a chi si trova in situazioni particolari previste dalla normativa. In ogni caso, è fondamentale rispettare le scadenze per evitare di accumulare more o interessi.

Per chi risiede all’estero o ha cambiato residenza, è importante comunicare tempestivamente la nuova situazione all’Agenzia delle Entrate, utilizzando gli appositi moduli di dichiarazione sostitutiva. Questo ti permette di evitare addebiti non dovuti e di gestire in modo corretto il pagamento, soprattutto in caso di trasferimento o vendita dell’immobile.

Quali sono le scadenze da tenere a mente?

Le scadenze per il pagamento sono direttamente collegate alle modalità con cui effettui il versamento. Se il canone è addebitato nella bolletta elettrica, la scadenza coincide con quella della bolletta stessa: di solito ogni mese, da gennaio a ottobre, oppure ogni due mesi se hai la fatturazione bimestrale.

Nel caso in cui tu debba pagare tramite modello F24, le scadenze variano: per il pagamento annuale, il termine è generalmente fissato al 31 gennaio dell’anno di riferimento. Esistono però modalità per pagare anche in rate semestrali o trimestrali, ma è necessario rispettare le date indicate dalle normative vigenti.

Attenzione anche alle scadenze delle dichiarazioni di esenzione: solitamente, la domanda va presentata entro il 31 gennaio per essere valida per l’anno successivo. In caso contrario, il rischio è quello di vedersi addebitato il canone anche se si ha diritto all’esenzione.

Chi può richiedere l’esenzione dal canone RAI?

L’esenzione dal canone RAI interessa diverse categorie di cittadini, ma per ottenerla è necessario rispettare precise condizioni e seguire le procedure richieste dall’Agenzia delle Entrate. Tra i principali beneficiari rientrano gli over 75 con reddito complessivo familiare non superiore a una certa soglia (che viene aggiornata ogni anno), i militari stranieri e diplomatici, nonché chi non possiede alcun apparecchio televisivo.

Per richiedere l’esenzione, devi compilare una dichiarazione sostitutiva e inviarla all’Agenzia delle Entrate secondo le modalità previste (online, via posta o tramite CAF). Ricorda che l’esenzione non è automatica: deve essere rinnovata ogni anno, salvo diverse disposizioni normative. Il mancato invio della richiesta comporta l’addebito automatico del canone in bolletta.

Importante anche sapere che chi si trova in particolari situazioni di disagio economico può usufruire di agevolazioni specifiche: è il caso, ad esempio, di chi percepisce determinate misure di sostegno al reddito o di chi rientra in fasce di invalidità riconosciute dalla legge. Anche in questo caso, la domanda va presentata nei tempi e nei modi stabiliti dalla normativa.

Cosa succede se non si paga il canone o si commette un errore?

Saltare il pagamento del canone RAI può comportare sanzioni pecuniarie e l’avvio di procedure di recupero crediti da parte dell’Agenzia delle Entrate. In caso di mancato versamento, la sanzione amministrativa può arrivare fino a cinque volte l’importo dovuto, oltre agli interessi di mora. Se ti accorgi di aver pagato per errore o di non doverlo versare, puoi presentare istanza di rimborso secondo le modalità indicate dall’Agenzia delle Entrate.

In caso di errori nella dichiarazione di esenzione o di variazioni nella situazione familiare, è fondamentale aggiornare tempestivamente i dati. La mancata comunicazione può dare luogo a controlli e ulteriori addebiti. Per evitare qualsiasi problema, tieni sotto controllo le scadenze e conserva una copia delle comunicazioni inviate.

Consigli pratici per una gestione senza errori

Per gestire correttamente il pagamento del canone RAI 2026, verifica sempre la presenza dell’addebito in bolletta e segnala eventuali anomalie al tuo fornitore di energia elettrica. Se hai diritto all’esenzione, prepara per tempo la documentazione e invia la domanda entro le scadenze previste.

Ricorda che tutte le informazioni aggiornate su importi, modalità di pagamento, scadenze e agevolazioni sono disponibili presso l’Agenzia delle Entrate e sul sito ufficiale della RAI. In caso di dubbi, puoi rivolgerti a un CAF o a un professionista per ricevere assistenza personalizzata e non rischiare errori che potrebbero costarti caro.

Il canone RAI rappresenta una responsabilità annuale che, se gestita con attenzione, non deve diventare un problema. Informarsi in anticipo e rispettare le procedure ti permette di evitare spiacevoli sorprese e di beneficiare di eventuali esenzioni o agevolazioni a cui hai diritto.