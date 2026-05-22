Assegno unico e separazione: ecco cosa cambia

L’assegno unico ha rivoluzionato il modo in cui le famiglie italiane ricevono supporto economico per i figli, ma la separazione può complicare notevolmente la situazione. Secondo recenti dati, molti genitori separati si trovano a dover affrontare nuove regole e modalità di accesso a questo aiuto finanziario. È fondamentale comprendere quali siano le implicazioni per chi vive questa realtà.

Nuove regole dopo una separazione: cosa cambia davvero?

Quando una coppia si separa, cambiano diversi aspetti della quotidianità, compresi quelli che riguardano i benefici economici per i figli. L’assegno unico è destinato a sostenere tutte le famiglie con figli a carico, ma la separazione introduce regole specifiche per evitare abusi e garantire che il contributo statale venga assegnato correttamente.

In pratica, la normativa aggiornata prevede che, in caso di separazione, entrambi i genitori possano essere coinvolti nella richiesta e nella gestione dell’assegno. Questo per tutelare i diritti di entrambi e assicurare che il sostegno sia effettivamente utilizzato per il benessere dei figli. Dal 2022, l’INPS ha introdotto procedure semplificate, ma solo se vengono rispettate alcune condizioni legate alla custodia e agli accordi tra i genitori.

Una delle novità più rilevanti riguarda la ripartizione dell’assegno: se entrambi i genitori sono d’accordo, l’importo può essere diviso in parti uguali. In assenza di accordo, l’assegno viene riconosciuto interamente al genitore con cui i figli convivono stabilmente.

Calcolo dell’assegno: come varia per i genitori separati?

Il calcolo dell’importo dell’assegno unico in caso di separazione dipende da diversi fattori. L’elemento fondamentale è la situazione reddituale della famiglia, determinata dall’ISEE. Tuttavia, la separazione introduce alcune variabili aggiuntive che possono influire sull’importo finale.

In presenza di affidamento condiviso, l’assegno può essere diviso al 50% tra i genitori. Questo significa che ciascuno riceverà la metà del contributo previsto per ogni figlio, a condizione che entrambi presentino la domanda e siano d’accordo sulla ripartizione. Se, invece, c’è affidamento esclusivo, il genitore affidatario riceverà l’intero importo.

Un dato interessante: secondo l’INPS, oltre il 70% delle richieste di assegno unico in situazioni di separazione riguarda casi in cui si opta per la suddivisione a metà, segno che la maggior parte dei genitori preferisce gestire in modo equo il supporto economico destinato ai figli.

Ricorda che il valore dell’assegno può variare anche se uno dei genitori ha altri figli nati da una nuova relazione, oppure se percepisce altri aiuti per famiglie. In questi casi, l’ente erogatore tiene conto della composizione aggiornata del nucleo familiare.

Diritti dei genitori separati: cosa puoi aspettarti?

Una delle domande più frequenti riguarda i diritti dei genitori separati sull’assegno unico. La normativa attuale stabilisce che entrambi i genitori hanno lo stesso diritto a richiedere l’indennità per figli, a meno che il giudice non stabilisca diversamente nel provvedimento di separazione o divorzio.

Se i figli sono affidati congiuntamente, ciascun genitore può presentare domanda individualmente per la propria quota. Se invece l’affidamento è esclusivo, solo il genitore affidatario potrà fare richiesta e ricevere il contributo statale. È importante sapere che, in caso di disaccordo tra i genitori, l’INPS segue la situazione anagrafica: l’assegno viene assegnato al genitore con cui i figli risultano residenti.

Un aspetto da non sottovalutare riguarda le eventuali controversie: se uno dei genitori ritiene di non ricevere la quota spettante o di essere stato escluso dalla gestione dell’assegno, può presentare ricorso direttamente all’ente erogatore oppure rivolgersi al giudice.

Custodia condivisa o esclusiva: quali differenze per l’assegno unico?

La tipologia di custodia incide in modo diretto sulle modalità di erogazione e sulla gestione dell’assegno unico. Nel caso di custodia condivisa, la legge prevede che entrambi i genitori abbiano pari diritti e doveri: per questo l’assegno può essere diviso, ma solo se entrambi sono d’accordo e presentano le opportune richieste.

Con la custodia esclusiva, invece, il genitore affidatario diventa l’unico referente per l’assegno. In questo caso, anche se l’altro genitore contribuisce economicamente al mantenimento dei figli, la gestione dell’indennità per figli spetta solo al genitore con cui i minori vivono.

Bisogna prestare attenzione anche ai casi di affidamento alternato o situazioni particolari, dove i figli trascorrono periodi uguali con entrambi i genitori: in questi casi, la decisione sulla ripartizione dell’assegno spetta al giudice o viene definita dagli accordi scritti tra le parti. È sempre consigliabile formalizzare gli accordi per evitare fraintendimenti e garantire aiuti per famiglie trasparenti e corretti.

Documentazione necessaria: cosa serve per richiedere l’assegno dopo una separazione?

Per accedere all’assegno unico in caso di separazione, è fondamentale presentare una serie di documenti specifici. Prima di tutto, serve lo stato di famiglia aggiornato, che attesti con chi vivono i figli. Inoltre, è necessario presentare la sentenza di separazione o gli accordi omologati che stabiliscono l’affidamento.

Se si opta per la divisione dell’assegno, entrambi i genitori devono compilare e firmare una dichiarazione congiunta che attesti la volontà di suddividere il contributo statale al 50%. In caso contrario, l’assegno verrà erogato interamente al genitore indicato come affidatario. Non dimenticare di allegare l’ISEE aggiornato, indispensabile per il calcolo dell’importo, e i dati bancari per l’accredito.

È importante sapere che, in caso di modifiche successive alla situazione familiare (nuova convivenza, cambiamento di residenza dei figli, variazione della situazione economica), occorre comunicarlo tempestivamente all’INPS per evitare sospensioni o richieste di restituzione delle somme percepite in eccesso.

Consigli pratici per non perdere il beneficio

Accertati che la documentazione sia completa e aggiornata.

In caso di accordi sulla divisione dell’assegno, formalizza tutto per iscritto.

Verifica periodicamente la composizione del nucleo familiare per evitare errori nella domanda.

Se hai dubbi, rivolgiti a un patronato o a un esperto di diritto di famiglia.

Quando rivolgersi all’INPS o al giudice?

Non sempre tutto fila liscio: possono insorgere controversie sulla ripartizione dell’assegno o sulla gestione dei benefici economici. In questi casi, è possibile presentare ricorso direttamente all’INPS, che valuterà la situazione e potrà richiedere documentazione aggiuntiva o chiarimenti.

Se il disaccordo persiste, la questione può essere portata all’attenzione del giudice che, sulla base delle esigenze dei figli e della situazione dei genitori, deciderà come suddividere il supporto economico. In ogni caso, la priorità resta sempre il benessere dei minori e il corretto utilizzo dell’assegno unico.

In sintesi: come orientarsi tra regole e pratiche

La separazione richiede attenzione extra nella gestione degli aiuti per famiglie e nella richiesta dell’assegno unico. È fondamentale essere informati sulle regole che disciplinano la ripartizione e l’accesso al contributo statale, raccogliere tempestivamente tutta la documentazione necessaria e, in caso di dubbi, chiedere supporto a professionisti del settore.

Solo così potrai garantire ai tuoi figli il massimo beneficio da questo importante strumento di sostegno, senza rischiare errori che potrebbero compromettere il diritto al contributo.