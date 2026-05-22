Bonus figli: ecco chi rischia di perderlo nel 2026

Con la revisione delle misure a sostegno delle famiglie prevista nel 2026, il bonus figli potrebbe subire importanti cambiamenti che rischiano di lasciare fuori molte famiglie italiane. Secondo le prime indiscrezioni, il nuovo quadro normativo creerà una selezione più rigida tra chi potrà ancora beneficiare dell’agevolazione e chi invece potrebbe perdere questo supporto economico essenziale.

Quali sono i requisiti per ottenere il bonus figli?

Oggi il bonus figli è destinato alle famiglie che rispettano specifici criteri reddituali e anagrafici. L’assegno viene erogato mensilmente e il suo importo varia in base all’ISEE familiare e al numero di figli a carico. Per accedervi, devi presentare domanda e avere la residenza in Italia, oltre a essere in regola con la cittadinanza o il permesso di soggiorno.

Nel dettaglio, i requisiti attuali prevedono:

Un valore ISEE che non superi determinate soglie, con importi decrescenti al crescere del reddito.

Almeno un figlio minorenne o con disabilità a carico.

Regolare presenza sul territorio nazionale.

Questi parametri sono soggetti a continue revisioni e proprio per il 2026 si annunciano novità che potrebbero restringere ulteriormente la platea dei beneficiari, rendendo più difficile mantenere il diritto a questo sostegno.

Chi rischia di non ricevere il bonus figli nel 2026?

La revisione legislativa in discussione potrebbe colpire in particolare alcune categorie di famiglie. In cima alla lista dei potenziali esclusi ci sono i nuclei con reddito medio-alto, che già oggi percepiscono importi ridotti e che potrebbero vederli azzerati. Ma i rischi non si fermano qui: anche le famiglie monogenitoriali, i genitori separati e chi ha figli maggiorenni che studiano o lavorano part-time potrebbero trovarsi di fronte alla perdita del bonus figli.

Un’altra categoria a rischio è rappresentata dalle famiglie che non aggiornano tempestivamente il proprio ISEE o che subiscono variazioni reddituali nell’arco dell’anno. Un ritardo nella presentazione della documentazione o una variazione di reddito può comportare la perdita automatica del beneficio, anche in assenza di colpe specifiche.

Secondo alcune stime, se entreranno in vigore le nuove soglie, oltre il 20% dei nuclei che oggi incassano il bonus potrebbe risultare escluso. È quindi fondamentale tenere sotto controllo la propria posizione e informarsi sulle modifiche in arrivo per non rischiare di essere tra chi perderà il bonus figli.

Cosa cambia per il bonus figli: le novità normative previste

Il 2026 segnerà una svolta per il sistema dei sussidi alle famiglie. L’obiettivo dichiarato è quello di rendere il bonus più mirato verso chi si trova in reale difficoltà economica, tagliando fuori chi supera determinati livelli di reddito o possiede patrimoni consistenti. Le scadenze per l’aggiornamento dei requisiti saranno più stringenti e, secondo le prime bozze, il controllo incrociato dei dati fiscali sarà rafforzato.

Fra le modifiche principali in discussione spiccano:

Abbassamento delle soglie ISEE per l’accesso al beneficio.

Revisione dell’età massima dei figli a carico per ottenere il bonus.

Esclusione di nuclei familiari con patrimoni immobiliari elevati, anche a fronte di redditi contenuti.

Questi cambiamenti potrebbero portare a una perdita del bonus figli per molte famiglie che oggi fanno affidamento su questo contributo mensile. Si tratta di una riforma che punta a rendere il sistema più sostenibile, ma che rischia di lasciare scoperte alcune fasce di popolazione finora tutelate.

Scadenze bonus figli: quando entrano in vigore le modifiche?

Le nuove regole per il bonus figli dovrebbero essere operative dal 1° gennaio 2026, ma il percorso verso l’attuazione definitiva prevede diverse tappe. Il governo sta lavorando a una riforma complessiva del welfare familiare: le linee guida saranno pubblicate entro la fine del 2025, mentre le famiglie dovranno aggiornare la loro posizione ISEE tra novembre e dicembre per non rischiare interruzioni nell’erogazione del beneficio.

Se sei tra coloro che temono la perdita del bonus figli, è importante muoversi per tempo. Controlla la scadenza del tuo ISEE, raccogli la documentazione necessaria e tieni d’occhio eventuali comunicazioni ufficiali che arriveranno nei prossimi mesi. Ricorda che le modifiche potrebbero essere applicate anche retroattivamente in caso di irregolarità emerse durante i controlli, con la richiesta di restituzione delle somme già percepite.

Le tempistiche per l’adeguamento alle nuove norme saranno brevi, dunque la prevenzione e la corretta gestione delle pratiche amministrative saranno fondamentali per non perdere il diritto al bonus figli.

Cosa sapere sul bonus figli se cambiano le regole

Vista la possibile perdita del bonus figli per numerose famiglie, è essenziale essere informati e pronti a reagire ai cambiamenti. Aggiornare regolarmente il proprio ISEE, monitorare le proprie condizioni familiari e lavorative e consultare i portali istituzionali sono passi indispensabili per non essere colti di sorpresa.

Per chi rischia di non ricevere più il bonus, è consigliabile informarsi anche sulle eventuali misure alternative che potrebbero essere introdotte, come nuovi sgravi fiscali o contributi una tantum per i nuclei in difficoltà. Gli enti locali, inoltre, potrebbero offrire sostegni integrativi, anche se spesso legati a disponibilità di bilancio e criteri aggiuntivi.

In ogni caso, il consiglio principale è di non sottovalutare l’impatto delle modifiche in arrivo: la perdita del bonus figli può incidere in modo significativo sul bilancio familiare. Prepararsi per tempo, informarsi e agire con tempestività sono le azioni più efficaci per tutelare i propri diritti e il benessere della tua famiglia di fronte alle nuove regole del 2026.