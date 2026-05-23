Bonsai per principianti: le tre specie più indulgenti per iniziare senza fallire

Il bonsai per principianti non è più un sogno irraggiungibile: secondo recenti sondaggi, oltre il 60% degli italiani che si avvicinano a questa arte botanica teme soprattutto di far morire la pianta. In realtà, scegliere la specie giusta può ridurre drasticamente il rischio di fallimento e trasformare una potenziale frustrazione in una soddisfazione quotidiana. Ma quali piante bonsai sono davvero alla portata di chi si affaccia per la prima volta a questo mondo?

Quali sono le specie di bonsai più adatte ai principianti?

La scelta della specie è il primo, fondamentale passo per chi vuole iniziare a coltivare i bonsai senza ansie eccessive. Non tutte le piante si prestano allo stesso modo a questa pratica: alcune richiedono attenzioni minuziose, altre invece sono più tolleranti e resistenti agli errori dei neofiti. Tra le specie considerate più indulgenti, tre si distinguono nettamente: il Ficus retusa, il Ligustrum e il Carmona (o tè del Fukien).

Ficus retusa: questa pianta è spesso definita “il bonsai per chi comincia”, grazie alla sua straordinaria capacità di adattarsi a condizioni ambientali non sempre ideali. Tollera piccoli errori di irrigazione e sopporta bene la scarsa luce, pur preferendo ambienti luminosi. È resistente agli attacchi di molti parassiti e si riprende facilmente anche dopo potature drastiche.

Ligustrum: noto anche come ligustro, è una delle piante bonsai più robuste. Cresce rapidamente, perdonando eventuali tagli sbagliati, ed è capace di adattarsi sia all’ambiente indoor che outdoor. Ama la luce filtrata e richiede annaffiature regolari, ma non teme brevi periodi di siccità.

Carmona: il tè del Fukien è molto apprezzato per le sue piccole foglie lucide e i minuscoli fiori bianchi. Sebbene sia più sensibile al freddo, è una scelta eccellente per chi coltiva bonsai in casa. Necessita di molta luce, meglio se indiretta, e predilige un terreno sempre leggermente umido, senza ristagni.

Come prendersi cura di un bonsai senza esperienza?

Affrontare la coltivazione bonsai per la prima volta può spaventare, ma con poche regole chiare puoi ottenere ottimi risultati anche senza essere un esperto. Il segreto è osservare la pianta e imparare i suoi ritmi: le specie più indulgenti sono perfette proprio perché tollerano qualche distrazione e insegnano col tempo.

Per il Ficus retusa, il consiglio più importante è garantire una posizione luminosa ma senza sole diretto nelle ore più calde. L’irrigazione va fatta solo quando il substrato appare asciutto al tatto: il ficus sopporta meglio la carenza d’acqua che un eccesso. In estate potrebbe richiedere acqua ogni 2-3 giorni, mentre in inverno anche una volta a settimana può bastare.

Il Ligustrum ama l’umidità, ma non sopporta i ristagni. Controlla spesso il terreno e, se coltivato all’esterno, proteggilo dal vento forte. È una pianta versatile, che si adatta anche agli interni luminosi. La potatura può essere effettuata tutto l’anno, ma per dare forma è meglio agire in primavera e inizio estate.

Il Carmona richiede più attenzione all’acqua: mai lasciare asciugare completamente il terreno, ma attenzione ai ristagni che possono causare marciumi radicali. Meglio utilizzare acqua non calcarea e vaporizzare le foglie se l’ambiente è troppo secco. La concimazione va fatta ogni 15 giorni durante la stagione di crescita, sospendendo in inverno.

Perché scegliere un bonsai facile da coltivare?

Partire da piante bonsai resistenti offre numerosi vantaggi, specie se sei alle prime armi. Il principale beneficio è una curva di apprendimento più dolce: errori di potatura, irrigazione o esposizione non si traducono immediatamente nella perdita della pianta, ma diventano occasioni per capire meglio le necessità del bonsai.

Un altro aspetto importante è la gratificazione personale. Vedere una pianta crescere sana e vigorosa, anche dopo piccoli sbagli, aumenta la fiducia nelle proprie capacità e motiva a impegnarsi di più. Inoltre, molte specie di bonsai facili da curare sono anche tra le più scenografiche: il Ficus con le sue radici aeree, il Ligustrum con la chioma fitta e il Carmona con i suoi fiori regalano soddisfazioni immediate anche dal punto di vista estetico.

Infine, i bonsai per neofiti spesso richiedono meno prodotti specifici e meno cure complesse, riducendo così costi e tempo da dedicare alla manutenzione. Questo permette di concentrarsi sull’osservazione e sulla relazione con la pianta, elementi chiave per chi vuole appassionarsi davvero a questa arte.

Quali errori evitare quando si inizia a coltivare un bonsai?

Il rischio di commettere errori, soprattutto all’inizio, è alto: la buona notizia è che con specie indulgenti puoi rimediare facilmente. Tuttavia, ci sono alcuni sbagli classici che è meglio prevenire.

Irrigazione eccessiva: molti principianti pensano che il bonsai abbia bisogno di acqua ogni giorno. In realtà, le radici soffrono più spesso per troppa acqua che per la sete. Tocca sempre il substrato prima di bagnare e assicurati che il vaso abbia drenaggio.

molti principianti pensano che il bonsai abbia bisogno di acqua ogni giorno. In realtà, le radici soffrono più spesso per troppa acqua che per la sete. Tocca sempre il substrato prima di bagnare e assicurati che il vaso abbia drenaggio. Errata esposizione: la luce è fondamentale. Anche le piante più tolleranti come Ficus, Ligustrum e Carmona richiedono ambienti ben illuminati. Posiziona il tuo bonsai vicino a una finestra e ruotalo regolarmente per favorire una crescita uniforme.

la luce è fondamentale. Anche le piante più tolleranti come Ficus, Ligustrum e Carmona richiedono ambienti ben illuminati. Posiziona il tuo bonsai vicino a una finestra e ruotalo regolarmente per favorire una crescita uniforme. Potature drastiche senza criterio: tagliare troppo può indebolire la pianta e rallentarne la ripresa. Meglio piccoli interventi frequenti, soprattutto nei primi tempi.

tagliare troppo può indebolire la pianta e rallentarne la ripresa. Meglio piccoli interventi frequenti, soprattutto nei primi tempi. Dimenticare la concimazione: soprattutto nelle fasi di crescita, una leggera somministrazione di fertilizzante ogni due settimane sostiene la vitalità della pianta.

soprattutto nelle fasi di crescita, una leggera somministrazione di fertilizzante ogni due settimane sostiene la vitalità della pianta. Trascurare il rinvaso: ogni due o tre anni, specie per i bonsai facili e vigorosi, è utile sostituire parte del substrato e controllare lo stato delle radici.

Ricorda che la coltivazione bonsai è un percorso di apprendimento continuo: ogni errore è una lezione preziosa. Le specie più robuste sono le migliori alleate per imparare senza stress, offrendo la possibilità di osservare la natura da vicino e sviluppare una routine di cura che col tempo diventerà naturale.

Piccoli consigli per far crescere il tuo primo bonsai senza preoccupazioni

Se vuoi un’esperienza positiva fin dall’inizio, scegli una specie robusta tra Ficus retusa, Ligustrum o Carmona. Sii costante con le cure, ma non ossessivo: osserva la tua pianta giorno dopo giorno e impara a riconoscerne i segnali. Non scoraggiarti per qualche foglia persa o una crescita lenta, fa tutto parte del processo.

Utilizza sempre un terriccio specifico per bonsai, che assicuri buon drenaggio e traspirazione alle radici. Evita i vasi troppo piccoli che asciugano in fretta, soprattutto se non puoi controllare la pianta ogni giorno. E non trascurare mai l’importanza della luce: anche le piante più indulgenti ne hanno bisogno per prosperare davvero.

Inizia con poche piante alla volta, dedica loro cura e attenzione, e lascia che siano le tue migliori insegnanti. In poco tempo scoprirai quanto può essere gratificante vedere un bonsai crescere e cambiare grazie alle tue mani.