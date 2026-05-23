Lavanda secca dopo l’inverno: come potarla per farla riprendere in primavera

Un arbusto di lavanda secca al termine dell’inverno non segna la fine della pianta, ma spesso è il punto di partenza per una ripresa vigorosa in primavera. Secondo dati dei vivai italiani, la potatura mirata permette alla lavanda di rigenerarsi e tornare a fiorire con intensità. Per ottenere cespugli profumati e vitali, è fondamentale intervenire nel momento giusto seguendo tecniche precise.

Quando è il momento migliore per potare la lavanda?

Il periodo ideale per intervenire su piante di lavanda che hanno superato i rigori dell’inverno è tra la fine di marzo e i primi di aprile, quando le gelate intense sono ormai alle spalle e i primi segni di risveglio vegetativo appaiono tra i rami.

Una potatura troppo precoce rischia di esporre le parti tagliate ai danni del gelo, mentre un intervento tardivo può compromettere la fioritura e indebolire la pianta. Aspetta che le temperature si stabilizzino e osserva la comparsa delle nuove gemme verdi: quello è il segnale che la lavanda è pronta per essere potata.

Nei climi più miti, la finestra temporale può spostarsi anche verso fine febbraio, ma la regola base resta sempre quella di evitare il rischio di brinate notturne dopo la potatura.

Quali strumenti utilizzare per la potatura della lavanda?

Per eseguire una potatura efficace e sicura, bastano pochi strumenti ben affilati e puliti. Le cesoie sono lo strumento principale: scegli un modello con lame bypass, ideale per tagli netti e precisi sui rami legnosi. Se la tua lavanda è molto sviluppata o presenta rami spessi, puoi ricorrere a una forbice da potatura più robusta.

È essenziale sterilizzare le lame prima di ogni utilizzo per evitare di trasmettere eventuali malattie da una pianta all’altra. Un panno imbevuto di alcol è sufficiente per questa operazione. Tieni a portata di mano anche un paio di guanti da giardinaggio: i rami secchi possono essere pungenti e le mani vanno protette.

Come riconoscere un arbusto di lavanda sano?

Una pianta di lavanda sana, anche se apparentemente secca dopo l’inverno, presenta rami flessibili e non completamente spezzati. Passando tra le dita i fusti più giovani, sentirai una certa elasticità; al contrario, i rami totalmente secchi risultano fragili e si spezzano facilmente.

Osserva la base dell’arbusto: la presenza di nuove gemme verdi indica che la pianta è viva e pronta a ripartire. Le foglie vecchie, spesso grigiastre o argentate, sono normali residui della stagione fredda e non devono preoccuparti. L’importante è che il cuore della pianta sia vitale e che non ci siano tracce di muffe o marciumi, spesso causati da ristagni idrici invernali.

Se la lavanda presenta ancora alcuni fiori secchi dell’anno precedente, questi vanno rimossi durante la potatura per evitare che la pianta disperda energie inutilmente.

Quali sono le tecniche di potatura più efficaci?

La potatura della lavanda prevede pochi, ma fondamentali, passaggi per favorire una crescita compatta e abbondante. Inizia eliminando tutti i rami completamente secchi, tagliandoli alla base. Procedi quindi ad accorciare i fusti dell’anno precedente, lasciando circa un terzo della loro lunghezza, senza mai arrivare troppo vicino al legno vecchio e spoglio. Il taglio va effettuato appena sopra una gemma rivolta verso l’esterno, per favorire uno sviluppo armonioso dell’arbusto.

Evita di tagliare nei punti dove il ramo appare legnoso e privo di foglie: la lavanda fatica a produrre nuovi getti dal legno vecchio e rischieresti di compromettere la ripresa della pianta. Dopo la potatura, la forma ideale della lavanda è rotonda e compatta, in modo che la luce e l’aria possano raggiungere tutte le parti della pianta.

Se la pianta è molto vecchia e i rami sono ormai spogli nella parte bassa, puoi procedere con una potatura di ringiovanimento più drastica, accorciando maggiormente i fusti, ma sempre lasciando almeno qualche centimetro di parte verde. Questa operazione stimolerà la produzione di nuovi germogli nella stagione primaverile.

Quali errori evitare durante la potatura della lavanda?

Uno degli errori più comuni è tagliare troppo in profondità, andando a incidere il legno vecchio: la lavanda potrebbe non emettere più nuovi getti e restare spoglia nella parte bassa. Altro sbaglio è tralasciare i rami secchi, lasciando la pianta affaticata e più vulnerabile a malattie e parassiti.

Evita di potare la lavanda nei giorni di pioggia o se il terreno è molto bagnato: l’umidità favorisce lo sviluppo di muffe e infezioni. Non trascurare la pulizia degli attrezzi, fondamentale per prevenire il contagio tra piante.

Infine, non aspettare troppo a lungo: una potatura eseguita quando la pianta è già in piena vegetazione può ridurre la quantità e la qualità dei fiori. Agisci nei tempi giusti per garantire alla tua lavanda una ripresa vigorosa.

Come prendersi cura della lavanda dopo la potatura?

Dopo aver potato la lavanda secca, è importante prendersi cura della pianta per favorirne la ripresa. Innaffia moderatamente solo se il terreno è particolarmente asciutto, poiché la lavanda teme il ristagno d’acqua. Un leggero strato di pacciamatura alla base aiuta a mantenere il suolo soffice e a contrastare le erbe infestanti.

Se vuoi ottenere fioriture più abbondanti, puoi somministrare un fertilizzante specifico per piante aromatiche a lento rilascio, ma senza esagerare: la lavanda prospera anche in terreni poveri. Controlla periodicamente la crescita dei nuovi getti e, se necessario, elimina i rami che si sviluppano verso l’interno, così da mantenere la pianta ben arieggiata.

Seguendo questi semplici accorgimenti, potrai goderti cespugli di lavanda sani, profumati e ricchi di fiori per tutta la bella stagione.