Conosci i segni zodiacali più pigri? Ecco i primi 3

La pigrizia viene vista soprattutto come un vizio, di certo non una virtù, oppure più semplicemente un modo per evitare naturalmente le fatiche più eccessive o ritenute tali. L’inattività mentale o fisica (o entrambe) però viene vista rarissime volte in modo positivo e per questo i profili pigri di natura pur non essendo tutti uguali, sono solitamente considerati “non propriamente degli esempi”. Quali sono quindi di riflesso i segni zodiacali notoriamente più pigri?

I pigri non sono come detto tutti uguali, alcuni lo sono apertamente, altri ci scherzano, per altri il fare meno fatica possibile diventa addirittura un’arte.

Quali sono i profili zodiacali che rispecchiano questa particolare forma mentale?

I segni zodiacali più pigri

Toro

Toro è un segno pieno di energia, quindi cosa ci fa in questa sezione? E’ il pigro bilanciato, chi ne fa parte solitamente riesce sempre a non stancarsi troppo però questo non significa che non risulti essere produttivo anzi lo è davvero tanto.

Però quando è in relax lo è letteralmente e non si “smuove” per niente e nessuno. Non fa affidamento a scuse o scorciatoie, se non vuole fare qualcosa semplicemente lo fa capire o lo dice proprio direttamente. Il Toro non gira intorno alle questioni e si sente al 99 % dei casi giustificato quando è pigro.

Leone

Il pigro “basic”, lo scansafatiche vero e proprio che lo è in modo tale da non dare troppo fastidio perchè alla fin fine è un tipo gradevole quindi si fa volere bene anche quando manifesta il massimo della pigrizia.

E’ un vero e proprio cultore del dolce far niente e questo lo rende quantomeno sincero.

Il suo grosso problema è quando è obbligato a non essere pigro: in quel caso si distrae costantemente e combina quasi niente, può sembrare che lo faccia apposta ma non è così.

Sagittario

Profilo iperattivo ma a modo suo, il Sagittario sa quasi sempre come svigliarsela dalle operazioni molto dispendiose in qualsiasi maniera e per questo la sua è una costante ricerca sul fare meno cose possibili. Anzi, si impegna tantissimo per organizzarsi per trovare tempo e modo di fare meno possibile.

E’ forse il pigro meno “evidente” del gruppetto ma al tempo stesso sa come davvero stancarsi quasi mai, salvo rarissime eccezioni.