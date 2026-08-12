UFFICIALE: Lukaku saluta Napoli destinazione Fenerbahce

Trattativa completata, quella che ha portato Romelu Lukaku dal Napoli, dopo due stagioni esatte, alla corte del Fenerbahçe, nella Super Lig turca. Il centravanti belga infatti, transitato anche in Italia con le casacche di Inter e Roma lascia il capoluogo partenopeo, fortemente voluto da Antonio Conte durante la gestione del gruppo del Napoli.

Il Napoli di De Laurentiis sblocca così una cessione non facile per un tesserato che ha dato tanto nella prima stagione ma che anche dato l’ingaggio importante era divenuto un problema per il club partenopeo anche in virtù di una difficoltà a cedere numerosi elementi dallo stipendio importante.

Lukaku al Fenerbahce: l’annuncio ufficiale

E’ proprio il Napoli da poco tramite un annuncio ufficiale accompagnato da un saluto con tanto di video, a salutare il centravanti ex Everton, Manchester e Chelsea. Lukaku era arrivato per 30 milioni dal Chelsea nell’estate del 2024 proprio nella fase finale del mercato estivo, rivelatosi estremamente importante per riportare lo scudetto a Napoli grazie a 45 presenze totali mettendo a referto 14 reti in tutte le competizioni.

La SSC Napoli comunica di aver ceduto a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Romelu Lukaku Bolingoli al Fenerbahçe Spor Kulübü.

Il 31 agosto 2024 Romelu fa il suo esordio in maglia azzurra, andando subito a segno nella vittoria in rimonta contro il Parma al Maradona. Ha collezionato 45 presenze, mettendo a referto 14 reti, tra cui quella indimenticabile nel match del quarto scudetto contro il Cagliari, al termine di una poderosa progressione.

Con il Napoli ha vinto un campionato e la Supercoppa Italiana.

In bocca al lupo, Big Rom!

La stagione successiva, la seconda con Antonio Conte in panchina è stata un calvario: infortunatosi durante il ritiro estivo, di fatto non ha mai trovato continuità ed ha messo a segno un solo gol, decisivo, allo scadere contro il Verona, in trasferta che ha dato 3 punti al Napoli.

La cessione del centravanti permette al Napoli di sbloccare ulteriormente un mercato in entrata molto bloccato: a fronte di una richiesta iniziale di 10 milioni di euro il Napoli ha accettato un pagamento di un cartellino pari a 6 milioni di euro, ed è ancora più importante per il club di De Laurentiis aver tolto uno stipendio pesante dalle proprie casse.

Il 33enne sbarca in un campionato che nelle ultime annate ha confermato una grande capacità economica, proprio dal Napoli era stato il Galatasaray, altro storico club locale ad acquistare Victor Osimhen, mentre il Besiktas ha definito l’acquisto di Dusan Vlahovic, altro nome molto “caldo” sul mercato che non aveva trovato l’accordo di rinnovo con la Juventus.