Napoli, nuova offerta dall’Ajax per Lang: cessione o permanenza?

Noa Lang potrebbe lasciare nuovamente la Serie A e quindi Napoli dopo appena una mezza stagione portata avanti nel girone di andata lo scorso anno calcistico, infatti l’Ajax intende formalmente riportarlo “a casa”. I lancieri infatti hanno formalmente intenzione di mettere sul piatto un’offerta per il Napoli allenato da poche settimane da Massimiliano Allegri.

Tuttavia l’olandese non sembra aver fatto una cattiva impressione al tecnico livornese, anzi nelle ultime partite amichevoli legate al contesto prestagionale ha impattato bene con gli scampoli di partita, anche assieme ad Alisson Santos. Quale futuro per l’olandese?

Noa Lang – Napoli: destini incompresi

Voluto da Antonio Conte, che a rileggere le parole dello stesso allenatore, ha avallato il suo acquisto esattamente 12 mesi fa, Noa Lang è stato acquistato dal club azzurro per 25 milioni di euro più 2 di bonus ai quale va ad aggiungersi una rivendita pari al 10 % al PSV, società dove proprio il club di De Laurentiis lo aveva acquistato.

La carriera di Lang era iniziata proprio Ajax in particolare nelle giovanili anche se in prima squadra ai tempi erano iniziate incomprensioni e performance non di livello. Annate molto più continue e valevoli con il Brugge e proprio col PSV hanno dato lustro al talento olandese che è famoso anche per una carriera avviata come cantante, con lo pseudonimo di Noano.

L’esperienza a Napoli non è durata molto, costellata solo da 6 mesi e un solo gol all’attivo nella vittoria in casa contro l’Atalanta. Dopodichè assieme a Lorenzo Lucca, è stato di fatto “scartato” dall’allenatore salentino , condizione che ha portato il prestito al Galatasaray nello scorso gennaio, dove ha disputato una più che discreta seconda parte di stagione ma non abbastanza da essere riscattato, condizione che ha visto il ritorno del numero 70 a Napoli.

L’Ajax sembra fortemente interessato e potrebbe anche offrire una cifra di poco superiore a quella spesa proprio dal Napoli lo scorso anno, a questo punto è il club azzurro che deve decidere in quanto potrebbe sostituire Lang con Zeballos, talento argentino “bloccato” ma non acquistato, oppure c’è il nome più intrigante per i tifosi che corrisponde a quello di Gabriel Jesus, attaccante puro ma che potrebbe anche ricoprire ruoli più arretrati fino a fare l’ala vera e propria.