Ecco i 3 segni zodiacali più timidi: quale lo è di più?

La timidezza è una sorta di reazione molto poco difficile da controllare che si frappone tra la nostra persona e ogni reazione e comportamento sociale che ci circonda.

Siamo portati a pensare che chi è timido lo è esclusivamente come reazione nei confronti di altre persone ma sono in generale le situazioni.

Ed inevitabilmente anche alcuni segni zodiacali sono famosi per essere più o meno timidi, naturalmente in rapporto di cadenza. Quali sono quelli più in difficoltà a “sciogliersi” nel comportamento sociale?

Segni zodiacali più timidi: quali sono?

Gemelli

E’ un timido particolare perchè vive di fasi alterne: è ben consapevole almeno in larga parte che apparire sicuri o quantomeno in controllo risulti essere un ottimo modo per presentarsi e per dare una bella impressione di se in molti casi, dall’altra parte la sua timidezza è spesso molto difficile da nascondere.

Il Gemelli infatti ha una forma di propensione alla timidezza che è dovuta anche alla condizione che lo vede “pensare troppo” anche nei confronti di situazioni che sostanzialmente conosce già. Non è quindi quel profilo di carattere che risulta timido solo sulle prime.

Bilancia

Timido nel modo coerente, anzi più coerente di tutti nell’apparirlo, il Bilancia è però un profilo che sa come limitare la propria timidezza. Non è uno di quelli che sostanzialmente fa scena muta, al contrario riesce a controbattere ma seguendo le proprie tempistiche.

Al tempo stesso è sempre Bilancia il profilo che molto probabilmente considera più di tutti gli altri la timidezza come un problema, un difetto, qualcosa da limare, quindi il più delle volte reagisce male e nega questo comportamento spontaneo, con l’effetto di renderlo ancora più evidente agli altri.

Pesci

Pesci è forse quello più prevedibile. Ma in realtà è anche quello più spontaneamente timido perchè quasi sempre in particolare con l’arrivo dell’età adulta, si fa una ragione e non prova neanche più di tanto a celare la propria timidezza che diventa una peculiarità a tratti anche un pregio.

Pesci infatti ama la socialità, semplicmente capisce come riuscire a tirare il meglio dalle proprie difficoltà nell’apparire come davvero è. Mantiene sempre un buon controllo nei rapporti sociali a dispetto di quello che può sembrare.