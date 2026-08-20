Serie A: si parte! Chi sarà la sorpresa del campionato?

Sta per iniziare la nuova Serie A, nello specifico a partire dal prossimo 22 agosto 2026 il massimo campionato di calcio arrivato all’eduzione 2026/27 presenterà un roaster di squadre numericamente sempre uguale ma con numerosi club che hanno notevolmente cambiato “volto” e sono molti di questi a candidarsi potenzialmente come sorpresa del campionato.

Serie A: chi può insidiare l’Inter?

Resta l’Inter che ha nettamente vinto il precedente Scudetto con l’aggiunta della Coppa Italia, la squadra da battere: a meno di due settimane dalla fine del calciomercato i nerazzurri non hanno rivoluzionato una rosa molto forte, alla quale sono stati aggiunti i tasselli come Stones mentre il per sostituire Dumfries è stato acquistato Spence.

Il Napoli che cambiato la propria guida tecnica con Max Allegri è stato invece bloccato da una rosa ampia che ha visto finora l’unico innesto in Favasuli, mantenendo però una rosa espetra e competitiva.

Attive anche le squadre che non hanno centrato la qualificazione in Champions, in particolare il Milan ha acquisito Gila, Gonçalo Ramos e Moreira, il Como al debutto in Champions ha confermato Nico Paz, al quale ha aggiunto finora Chalobah, Liberali, Couto e Milla, la Juventus ha acquisito il prestito di Vicario, Alajbegovic dal Salisburgo e Lucumi dal Bologna oltre ad aver acquisito il ritorno di Kolo Muani dal PSG.

Corsa all’Europa

Probabilmente la più sorprendente in ottica mercato è stata la Fiorentina che ha messo a segno un colpo seppur in prestito molto interessante ovvero Mastantuono dal Real Madrid, affiancato da altri acquisti come Pellegrino, Atta, Dragusin e Oulai, candidandosi così potenzialmente per un posto in Europa.

La Roma invece ha potenziato soprattutto il reparto offensivo e quello esterni con gli arrivi di Molina, Mora e Castro come alternativa al centravanti Malen.

Occhio alla salvezza

Aumenta anche potenzialmente e numericamente la lotta per non retrocedere con Venezia, Monza e Frosinone che non hanno ancora potenziato a dovere la propria rosa, al tempo stesso anche le altre storiche candidate alla lotta per restare in massima serie come Lecce e Cagliari che hanno finora avuto difficoltà nel siglare colpi.