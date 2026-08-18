I segni zodiacali più autentici! Chi è meno “falso”?

Essere puri, autentici anche nella manifestazione dei propri difetti viene considerata tendenzialmente una condizione positiva in un profilo caratteriale anche, perchè solitamente l’idea comune è quella di una onestà alla base di un profilo di questo tipo.

Essere quindi autentici rientra anche tra una delle particolari peculiarità dei segni zodiacali, ecco perchè seppur in maniera molto diversa da segno a segno, quali sono quindi coloro che secondo la categorizzazione astrale risultano essere più autentici?

Segni zodiacali: quali sono i 3 più autentici?

Toro

Toro è molto fiero dell’essere puro ma anche “duro”. In realtà è soprattutto “puro”, e lo è in modo che può sembrare senza filtri ma che in realtà è molto più raffinato di quello che può sembrare ad una conoscenza iniziale oppure non approfondita.

Fa largo uso di sarcasmo, meno di ironia (non è uno autoironico), e moltissimi sotto questo segno zodiacale hanno imparato molto in fretta che apparire almeno in teoria, “senza maschere” permette agli altri di poter empatizzare con un successo maggiore.

Cancro

Molto emotivo, del resto è famoso per questo, non è mai però uno che “simula” in modo particolare un comportamento eccessivamente diverso da quello che è presente nel suo modo di porsi. In buona sostanza, un Cancro nella stragrande maggioranza dei casi mantiene una sorta di coerenza basata sulla trasparenza.

Questo però viene anche un po’ sfruttato come fattore da parte di chi fa parte di questo segno. La cosa ad alcuni può dare fastidio perchè in effetti ha la tendenza a manifestare la propria autenticità e genuinità come scudo. E ciò causa spesso dissidi.

Sagittario

Sagittario è esattamente come lo vedi. Probabilmente è il segno esaminato più “tollerato” quando sbaglia ma non per questo impara quando è il caso di non esagerare. Non è impulsivo come tanti altri però anche nel linguaggio del corpo e nel tipo di comunicazione si rivela essere un profilo che è ben conscio di questa caratteristica.

Rispetto ad altri segni simili il Sagittario pur essendo consapevole non vuole cambiare e non intende applicare alcun tipo di filtro nel proprio comportamento, considerandosi quasi alla stregua di “ultimo bastione di sincerità” in un mondo oramai molto ipocrita. Descrizione che però non convincerà mai tutti.