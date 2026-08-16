Playstation 1, quanto può valere oggi? Ecco la valutazione massima

Dici Playstation e dici sostanzialmente uno step che nel mondo videoludico, in grande trasformazione, che ha posto Sony in una condizione sempre più predominante a partire dalla metà degli anni 90, oramai una era geologica fa.

La prima Playstation, che viene naturalmente chiamata Playstation 1 dopo l’introduzione delle generazioni successive non è solo stata l’apripista per la casa nipponica nel mondo del gaming ma ha anche ridefinito vari standard. Ma quanto può valere oggi?

Quanto vale oggi la Playstation 1?

Come tante altre innovazioni ed invenzioni, la storia della genesi della prima Playstation deriva da una condizione di crisi: Sony fino agli anni 80 infatti era solita collaborare con società già molto “dentro” l’industria videoludica, come Nintendo.

Mancati accordi su una mancata concessione equa, secondo Sony, in merito ad una collaborazioni che avrebbe portato proprio Sony a sviluppare per Nintendo chip audio e successivamente lettori CD per le nuove console, portò la nascita di una condizione “in proprio” da parte di Sony, che alla fine nel 1994, in Giappone, presentò proprio la prima, propria versione finale della Playstation, un successo immediato quanto sfolgorante: è stata a lungo la console più venduta in senso lato, almeno fino all’approdo sul mercato della Playstation 2.

La Playstation 1, nota anche come PS1 è stata venduta anche in modo parallelo assieme alla 2 per oltre 10 anni per oltre 100 milioni di unità, grazie anche ad un sistema operativo completamente nuovo, resta un oggetto da collezione unico anche per differenze di design estetico in particolare nella sua livrea grigia e l’iconico joypad.

Ma quanto vale oggi? Esistono principalmente due versioni della prima Playstation diffuse sul mercato, la PS1 standard dalla forma più squadrata, e la PSOne, leggermente più piccola e tondeggiante, venduta a partire dal 2000, con un sistema operativo aggiornato e pienamente compatibile con tutti i giochi della “standard”.

Essendo stata molto venduta, non è difficile trovare una console PS1 in buono stato per 20-30 euro, condizione che porta una valutazione intorno ai 50-60 euro se sono presenti cavi e almeno 1 joypad originale. 80 euro fino a 100 euro se è presente anche la confezione originale, mentre una console ancora chiusa, mai aperta quindi “da magazzino” può superare anche i 250 euro.

Discorso diverso per l’edizione blu, conosciuta come per sviluppatori, contraddistinta da un software aperto per lo sviluppo di videogiochi è estremamente rara. E per questo la valutazione può partire da circa 600 euro fino a 1200 euro per un esemplare tenuto estremamente bene.