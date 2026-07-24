Hai questa moneta da 2 euro? Controlla bene può valere quasi 1000 euro!

Le monete da 2 euro sono tra le varianti più riconoscibili e maggiormente ricercate dai collezionisti di tutto il mondo numismatico sia per la loro varietà ma anche per la loro potenziale capacità di essere ritrovati anche in ambiti quotidiani essendo parte della valuta unica europea.

I 2 euro sono facili da riconoscere essendo di natura bimetallica, ovvero composti da due leghe di metallo diverse per colore. Come ogni altra forma di moneta dell’euro anche questa tipologia presenta delle differenze da paese a paese, quella che andremo ad esaminare oggi è molto particolare e può valere fino a 1000 euro.

I 2 euro di maggior valore

Tutte le nazioni che fanno parte dell’eurozona hanno la possibilità di personalizzare ogni taglio di moneta in una delle due facce, discorso che si amplia per varietà per i 2 euro: infatti oltre alla tradizionale “faccia” che differisce, esistono in questo formato anche le versioni commemorative, ovvero delle varietà che i singoli stati scelgono di adottare per omaggiare una data, un personaggio, una ricorrenza.

E’ il caso del Principato di Monaco, che fa parte di una di quelle realtà “minori” presenti in stati più grandi come la Francia (o San Marino per l’Italia) che pur essendo troppo piccole per battere la propria moneta e non facendo nominalmente parte dell’UE, mantengono la propria indipendenza anche nel formato delle monete. Per questo le monete commemorative di Monaco sono molto ricercate essendo molto più rare.

Moneta da (quasi) 1000 euro: quale è?

Tra le numerose varietà di monete monegasche di questo tipo picca quella in questione dedicata alla Fortezza sulla Rocca, una delle località più famose del Principato. Questa moneta da 2 euro coniata in un numero di esemplari limitato nel 2015 è stata sviluppata in occasione dell’800° anniversario della costruzione della Fortezza della Rocca, che appare in bella vista sulla faccia principale dell’emissione.

Per celebrare questa occasione sono presenti le annate “1215” e “2015”, la Fortezza in questione e la scritta in francese FONDATION DE LA FORTERESSE oltre alla dicitura Monaco, ovviamente.

Diverse versioni speciali per i collezionisti sono state prodotte, però anche la moneta “standard” che ha un valore da 2 euro facciale è assolutamente interessante infatti può valere fino a 950 euro se in condizioni Fior di Conio, ovvero pari al nuovo.