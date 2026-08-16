I segni zodiacali che odiano l’estate: quali sono?

L’estate si appresta ad entrare nella fase finale, per molti è un respiro di sollievo, per tanti altri si tratta al contrario di un periodo che lascia presagire il ritorno alla normalità. Eppure sempre più persone e quindi profili caratteriali non si fanno problemi a rivelare con candore una sorta di avversione nei confronti della bella stagione. Di conseguenza anche tra i segni zodiacali spiccano alcuni che senza troppi giri di parole, odiano l’estate.

Non si tratta di una regola ufficiale, chiaramente, ma più che altro una tendenza. Per una questione climatica ma non solo l’estate sta a genio solo a qualcuno, e di sicuro la probabilità che venga apprezzata da parte dei seguenti profili è molto scarsa. Quali sono?

Segni zodiacali che odiano l’estate, sono questi 3!

Ariete

Ariete è un segno produttivo, che guarda avanti. E anche se ama rilassarsi ha bisogno di crearsi un ambiente ed un contesto libero, che lo faccia sentire a suo agio, e solitamente in estate, specialmente se vive in contesti poco “freschi” va in grande difficoltà.

La bella stagione lo mette in grande difficoltà soprattutto dal punto di vista nervoso, diventa impaziente, astioso, irritabile e decisamente intrattabile a tratti. E’ il caldo ma anche se si trova in montagna tende a chiudersi molto in se stesso diventando anche estremamente meteoropatico.

Scorpione

Scorpione ama le belle giornate, il problema è che un segno molto molto legato alla produttività non per forza lavorativa. Semplicemente, essendo un profilo organizzato anche quando si tratta di divertirsi, il caldo lo preclude e fa lo stesso anche in merito alle proprie compagnie.

Non essendo un profilo particolarmente sociale, non è assolutamente tipo da vacanze “forzate” e assolutamente non è una personalità che ama circondarsi di persone che non ama, quindi i contesti che considera “finti”. In estate Scorpione tende ad isolarsi e mascherare le proprie emozioni.

Capricorno

Profilo che si riscopre assolutamente competitivo. Essendo un profilo caratteriale dominato dalla voglia di manifestare la parte migliore di se, durante la stagione notoriamente più torrida va in crisi “sociale”.

Ha difficoltà a manifestare la parte migliore di se che è quella genuina e si trasforma diventa molto più instabile, e assolutamente pronto a portare in evidenza il lato più rancoroso di se.

Riesce a evitare questa sorta di astio, di cui lui e consapevole, lo porta solo a circondarsi di persone di cui ha fiducia.