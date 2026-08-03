I segni zodiacali più indipendenti: c’è anche il tuo?

L’indipendenza è qualcosa che ci permette di non dipendere affatto da nessuno in vari ambiti. E configura anche l’essere adulti e maturi, pur se si tratta di qualcosa che viene “introdotto” nel nostro carattere ma che è già presente.

Per questo motivo c’è chi fin da piccolo appare già con un modo di fare indipendente e questo si traduce anche in segni zodiacali che sono per l’appunto più indipendenti.

Ne abbiamo raccolto tre, di questi profili, considerati quelli che non amano e che non “vogliono” essere l’appendice di nessuno. Quali sono?

I segni zodiacali più indipendenti di tutti!

Ariete

Ariete ha il piglio del capo o comunque ama essere uno pieno di carisma. Non è detto che ci riesca sempre nel sembrarlo ma non ama affatto chiedere piaceri anche naturali da domandae e al tempo stesso tiene tantissimo ai propri spazi e ai propri tempi.

Per questo motivo è uno curioso, che legge, annota e analizza, tutto per non dover dipendere da nessuno.

E’ un po’ l’indipendente “basic” che non lo fa per forza spinto dall’ambizione, lo è in maniera “pura” e semplice.

Vergine

Vergine non potrebbe vivere tranquillamente ma neanche lavorare sentendosi per forza di cose “legato” a qualcuno o a qualcosa. Non è ambizioso ma guai a mettersi contro di lui e soprattutto provare a tenerlo sotto controllo.

E’ quasi una fobia per il segno della Vergine che non vuole spiccare per essere il migliore in amore o nel lavoro ma è per questo segno importante trovare la pace grazie al mantenimento del proprio senso di indipendenza, così da poter dire sempre potenzialmente “no”.

Acquario

Segno che invece rientra tra quelli un po’ fissati con il controllo. Soprattutto per evitare sorprese, Acquario, che non fa neanche troppo segreto nel suo essere insicuro ha bisogno di sentirsi per forza di cose in una condizione di avere sempre l’asso nella manica.

Metaroficamente si guarda sempre indietro e non ama mai sentirsi impreparato, per questo ha sempre un piano B o magari anche uno C e via discorrendo. Nessuno può obiettare un suo errore in maniera diretta altrimenti sarebbe considerato un atto molto fastidioso per il segno.