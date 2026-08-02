Juventus, ufficiale il ritorno di Kolo Muani: le cifre

Periodo di affari in entrata per la Juventus che dopo una lunghissima “corte” perdurata mesi, e dopo l’affare Alajbegović comunica ufficialmente anche l’arrivo proprio in queste ore tramite i canali ufficiali di Randal Kolo Muani che ritorna a vestire la casacca bianconera dopo averlo già fatto durante la seconda metà di stagione 2024/25.

La Juventus ha insistito parecchio per il ritorno stavolta a titolo definitivo (e con contratto fino al 2031) dell’ex Nantes, Francoforte e PSG, dopo aver avuto un ottimo impatto nella prima parentesi italiana.

I dettagli per il ritorno alla Juventus di Kolo Muani

Ritornato al PSG dopo la non entusiasmante esperienza in prestito al Tottenham, il francese classe 1998 è stato acquistato dalla Juventus a titolo definitivo per un importo totale di poco superiore ai 41 milioni di euro.

In bianconero, nella già citata parentesi con la Juventus ha disputato 22 partite indossando la casacca bianconera con 10 gol e tre assist, risultando estremamente utile per quella che poi è stata una annata non così entusiasmante ma culminata con la qualificazione in Champions League.

Anche la “nuova” dirigenza della Juventus non ha mai dimenticato l’attaccante francese e dopo una lunga trattativa è riuscito a riportarlo a Torino. Tatticamente può giocare indifferentemente da seconda punta ma anche da centravanti tradizionale potendosi adattare anche senza problemi ad un attacco a 2.

Tuttavia l’arrivo di Kolo Muani non dovrebbe sancire la chiusura di un altro attaccante stavolta dalle caratteristiche fisiche più tradizionali di centravanti di sfondamento, del resto identikit avallato da Luciano Spalletti da tempi non sospetti. Per questo motivo anche in virtù di un difficilissimo accordo con Vlahovic, la società bianconera che deve assolutamente tornare a qualificarsi per la prossima Champions League necessita di un attacco ancora più folto così da poter offrire al proprio allenatore un comparto offensivo sia numericamente che come caratteristiche estremamente valido.