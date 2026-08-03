Moneta da 1 euro: questa vale 150 volte tanto!

Le monete da 1 euro sono tra le più riconoscibili in senso assoluto, essendo le uniche varianti oltre a quelle da 2 euro che presentano una conformazione fatta da due tipo di metallo, un po’ come le vecchie 500 lire.

Per questo motivo risultano essere facili da riconoscere anche al tatto. Non tutte però sono uguali anche a causa della differenziazione tra i vari stati.

Tutte le nazioni europee che hanno adottato l’euro nel corso degli anni a partire dal 2002 infatti esteticamente pur mantenendo lo stesso ovvio valore facciale sono diverse su uno dei due lati, e questo ha conferito una grande forma di vantaggio per i collezionisti. Un esempio è la seguente moneta da 1 euro che può valere fino a 150 euro.

La moneta da 1 euro più rara?

Non è per forza la moneta da 1 euro più rara, anche perchè il fattore rarità è in generale complicato da percepire. Però è indubbio che quella in questione ovvero una specifica edizione di questa valuta da 1 euro coniata per il Principato di Monaco (che non dispone di una propria zecca ma fa ricorso a quella francese) in un anno specifico ovvero il 2006.

Esattamente 20 anni fa infatti il principato di Monaco ha cambiato in modo sensibile uno dei lati delle proprie edizioni, ed essendo per l’appunto un principato su molte monete monegasche sono presenti proprio i regnanti di Monaco.

Fino al 2005 infatti sulle monete da 1 euro di Monaco erano presenti i volti dek Principe Ranieri III e del figlio il Principe Alberto II, mentre proprio dal 2006 con la salita sul trono di Alberto II (attuale regnante monegasco) appare da solo.

Questa moneta del 2006, molto simile ma non identica a quelle coniate successivamente è stata realizzata in poco più di 11 mila esemplari praticamente tutti pezzi destinati ai collezionisti, e per questo un esemplare tenuto in buone condizioni vale tra i 40 ed i 60 euro, ma quelli mai neanche utilizzati e quindi custoditi gelosamente possono arrivare ad un valore di circa 150 euro