Uova richiamate per rischio salmonella: ecco a quali fare attenzione

Le uova si sono confermate nuovamente vettore di contagio, elemento che vede la salmonella come fonte di preoccupazione principale: la nota catena a carattere continentale nota come Eurospin proprio in queste ore ha diramato un ordine di ritiro per un particolare lotto di uova proprio a causa di un evidenziato rischio di salmonellosi.

Di quale forma di lotto si tratta? E come comportarsi se viene consumato questo o un alimento in senso generale che è stato contaminato da questa forma di batterio?

Uova con la salmonella: di cosa si tratta?

Il batterio della salmonella, che può causare una malattia nota come salmonellosi è estremamente conosciuto nel campo della medicina alimentare, si tratta infatti di una famiglia di patogeni estremamente comuni praticamente daperttutto.

La salmonella infatti può sopravvivere in contesti molto particolari, prediligendo una procreazione in ambienti umidi, oscuri e stagnanti. E’ in grado di sopravvivere anche per diverso tempo nel tratto digerente di animali in particolare uccelli e mammiferi.

Ne esistono svariate migliaia di varianti, e sono in particolare gli alimenti di origine animale (ma non solo) ad essere a forte rischio contagio a fronte di una non adeguata conservazione, e riesce anche a contagiare ad esempio superfici e piani che sono stati a contatto con questo tipo di batterio.

Nella maggior parte dei casi un corpo umano adulto, sano riesce a contrastare in alcuni giorni la salmonellosi, che ha come sintomi principali mal di stomaco, inappetenza, dolori all’apparato addominale fino a diarrea e vomito, mentre può essere molto più pericolosa per chi si trova ad avere già a che fare con un sistema immunitario compromesso.

I lotti da tenere d’occhio

Eurospin ha comunicato che il lotto numero 1IT040VR006 e la data di scadenza 04/08/2026 prodotto dalla società Agricola Tre Valli società cooperativa del gruppo AIA-Veronesi è quello incriminato.

Ciò significa che i consumatori che hanno acquistato queste uova presso supermercati a brand Eurospin non devono assolutamente consumare queste uova, al contrario vanno riportate presso il punto vendita quanto prima.