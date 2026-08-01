I segni zodiacali più manipolatori: c’è anche il tuo?

La capacità di influenzare fino a letteralmente manipolare gli altri in maniera più o meno evidente è una caratteristica che divide, e può avere anche in un certo qual modo accezioni positive. Anche se nessuno ama volontariamente farsi “controllare” o influenzare è evidente che alcuni profili caratteriali e quindi anche segni zodiacali possano mantenere questa prerogativa.

Quali sono però di norma i segni che sono più o meno considerati più abili nell’arte manipolatoria, se così possiamo dire? Spiccano in particolare alcuni, conosciuti come quelli più “temuti” per questo ma anche invidiati.

Segni zodiacali manipolatori per definizione: quali sono?

Gemelli

Gemelli traspare naturalmente come segno “torbido” poco chiaro e spesso atto a mischiare le carte e far cambiare idea all’interlocutore. E’ uno che non sembra avere grande carisma sulle prime ma in realtà è molto, davvero tanto legato ad una certa capacità di farsi ascoltare.

I Gemelli non sono naturalmente tutti uguali, quasi tutti non sfruttano la capacità di manipolazione che più che verbale è di tipo sensoriale: il profilo in questione infatti sembra chiamarsi fiducia…altri Gemelli però sfruttano biecamente questa caratteristica.

Scorpione

Inevitabilmente è uno che influenza e passa sottotraccia, però rispetto al Gemelli lo fa molto più volontariamente. E’ bravo nella comunicazione non diretta ad esempio tende ad influenzare persone “per procura” e non direttamente, questo lo tiene fuori dalla propria emotività che spesso lo mette in difficoltà.

Uno Scorpione non va mai tradito perchè se la lega al dito e anche a distanza di anni tende a ripagare con una manipolazione vera e propria continua anche se senza un fine vero e proprio. Attenzione quindi!

Sagittario

Sagittario è anch’egli molto emotivo però è facile da “smascherare” perchè agisce in modo molto diretto per manipolare gli altri. Questo non lo rende però per forza di cose meno efficace perchè alla fine vuoi non vuoi è uno che ottiene sempre le cose, e non sempre la sua manipolazione è quella che appare all’inizio.

Molto accorti nel soppesare le parole quando si parla e si discute con un Sagittario, specialmente quando appare in modo relativo disinteressato: non è uno che rinfaccia molto ma ha una ottima memoria e questo lo mette in condizioni di vantaggio.