banconota 500 euro

Banconota da 500 euro, che fine ha fatto? Ecco la verità

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Presto le nuove banconote dell’euro nella loro terza serie diventeranno realtà, dopo una selezione che ha portato i cittadini europei a scegliere la “foggia” delle nuove banconote. I tagli resteranno i medesimi della serie precedente, cambieranno invece i vari disegni e lo stile, ma la banconota da 500 euro sarà nuovamente assente da questi “tagli”.

Ma perchè la banconota da 500 euro, presente come taglio maggiore nella prima serie stampata dal 2002 è sparita? Questa esiste ancora in esemplari veri e propri? Ha quindi un valore ancora effettivo dal punto di vista monetario?

Dove è finita la banconota da 500 euro

Il taglio da 500 euro fa parte della prima serie delle banconote europee comunitarie, distinguibile dalle dimensioni maggiori e dal colore viola che domina in varie gradazioni entrambe le superfici. Questo taglio corrispondeva e corrisponde tutt’ora ad un potere d’acquisto importante, in particolar modo due decenni or sono.

La prima serie delle banconote europee è stata gradualmente sostituita a partire dai tagli minori fino a quelli maggiori, un processo iniziato nel 2013 e culiminato nel 2019 e che ha riguardato tutte le banconote da quella da 5 euro fino a quella dal valore di 200 euro.

E la 500 euro? La sua produzione nella prima serie è cessata ufficialmente nel 2019 anche se da qualche anno questa è stata interrotta in svariati paesi dietro direttive della BCE ovvero la Banca Centrale Europea.

Il motivo principale è inerente alla forte difficoltà causata dalla diffusione di questa banconota che dato l’alto valore facciale è stata impiegata in maniera massiccia soprattutto nell’ambito di contesti illegali (dove il contante è ovviamente la metodologia di pagamento favorita essendo poco tracciabile). Sostanzialmente la banconota da 500 euro è stata considerata in pochi anni “non utile” anzi problematica.

Quanto vale?

Esistono ancora esemplari in ogni paese dell’Unione Europea almeno teoricamente: come ogni banconota della prima serie anche questa da 500 euro è assolutamente valida e qualsiasi negoziante (almeno in teoria), servizio oltre che banca ha l’obbligo di considerarla effettiva.

Gli esemplari naturalmente dal taglio e valore così elevato via via vengono da anni smaltiti naturalmente in modo tale da privilegiare quelli minori. La nuova serie dell’euro manterrà tutti i tagli fino a 200 euro, eccezion fatta per questa da 500 euro.

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