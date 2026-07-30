Neres, futuro lontano da Napoli? Ecco la posizione del club partenopeo

Il Napoli ha da poco iniziato il proprio secondo ritiro, a Castel Di Sangro dopo qello consueto oramai da oltre un decennio a Dimaro fase durante il quale il DS Manna ha proseguito con la cessione di alcuni elementi della rosa, in un mercato che però non è ancora decollato.

D’altro canto la rosa azzurra è molto ampia e come ammesso anche da De Laurentiis andrà sfoltita ancor prima di effettuare operazioni in entrata, nelle ultime ore il nome di David Neres ha iniziato a farsi vivo proprio nel gruppo dei partenti.

Neres – Napoli: addio?

Il brasiliano ex Benfica ha vinto con il Napoli uno scudetto e una Supercoppa Italiana sotto la gestione Conte, e proprio grazie all’allenatore salentino ha trovato spazio inizialmente come “riserva di lusso” di Kvaratskhelia. Con la cessione del georgiano nel gennaio 2025 il numero 7 carioca ha trovato maggior spazio da titolare ed è stato uomo fondamentale per la vittoria del 4° scudetto, al netto di vari problemi fisici che da sempre hanno condizionato la sua carriera finora.

Neres infatti ha dovuto fare i conti con diversi stop legati ad infortunio: in particolare soprattutto per un infortunio alla coscia patito dalla metà della scorsa stagione il brasiliano ha deciso di sottoporsi ad un lungo intervento (effettuato gennaio 2025) che lo ha visto tornare arruolabile solo a stagione quasi conclusa, in totale ha saltato oltre 150 giorni in una singola stagione.

Offerte per il brasiliano

Il calciatore è blindato contrattualmente con un contratto fino al 2029, siglato nel 2024 (il Napoli ai tempi ha pagato il Benfica il cartellino 28 + 2 milioni di euro), ed ha un ingaggio non così elevato rispetto ad altri elementi della rosa (gli ultimi dati parlano di circa 5,9 milioni di euro stagionali guadagnati dall’ex Ajax e Fenfica)ma in relazione alla sua proverbiale discontinuità fisica resta non incedibile.

Il club azzurro infatti lo ha messo nella lista dei possibili partenti, anche se fino ad ora offerte non sono arrivate. E’ stato riscontrato un interesse in particolare da svariati club della Turchia ed anche alcune sirene brasiliane. Il Napoli attende e valuta con oramai meno di un mese dall’inizio della stagione.

Del resto il Napoli deve anche trovare una potenziale sistemazione all’altro esterno che è Noa Lang, voluto e poi “scaricato” da Antonio Conte dopo pochi mesi dal suo acquisto.